ZVA: Augenoptik in Zahlen

Der ZVA-Berufsbildungsbericht 2019 ist da

Rainer Hankiewicz, Vorsitzender des Berufsbildungsausschusses des Zentralverbands der Augenoptiker und Optometristen (ZVA), und Dirk Schäfermeyer vom ZVA stellten den aktuellen Berufsbildungsbericht für die Augenoptik vor.

Der Bericht bietet übersichtlich aufgearbeitet einen Überblick über die wichtigen Kennzahlen im Bereich der Aus- und Fortbildung, wie etwa zur Anzahl der Gesellen- und Meisterprüfungsabschlüsse, Erkenntnisse zum Arbeitsmarkt und Lösungsquoten bei der Ausbildung. Zusätzlich sind die Ergebnisse zweier Online-Befragungen des ZVA unter Betriebsinhabern und Ausbildern sowie unter Auszubildenden enthalten. Diese Daten geben wichtige Aufschlüsse darüber, welche Mittel geeignet sein könnten, um dem Fachkräftemangel effektiv zu begegnen. „Im Berichtszeitraum haben sich die seit Jahren ansteigenden Ausbildungszahlen endlich auch in einem Anstieg bei den bestandenen Gesellenprüfungen niedergeschlagen. Diesen qualifizierten Berufsnachwuchs an die Betriebe zu binden, bleibt indes eine Herausforderung“, so Rainer Hankiewicz.

Unter http://www.zva.de/augenoptiker/berufsbildungsbericht steht der Bericht ab sofort zum Download bereit.