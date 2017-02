ZVA: Bedeutung der Fortbildung betont

ZVA stellte auf der diesjährigen Opti die Fortbildung in den Vordergrund.

Steigende Kosten, Nachwuchssorgen, die fortschreitende Digitalisierung und die Marktentwicklungen in Richtung großer Ketten gehören zu den Hauptthemen der Branche. Der ZVA widmete diesen Themen deshalb drei Podiumsdiskussionen im Opti-Forum, die erwartungsgemäß auf großes Interesse stießen. Zur immer wieder aufkommenden Gehaltsdebatte erklärte ZVA-Vizepräsident Dieter Großewinkelmann: „Die Augenoptik-Branche ist sehr heterogen, wir haben kleine, inhabergeführte Betriebe, mittelständische Unternehmen und größere Filialisten. Alle diese individuellen Ansprüche in einem Tarifvertrag abzubilden, ist sehr schwierig. Wir bleiben aber in stetigem Austausch mit den Gewerkschaften.“

Zu den weiteren Vortragsthemen zählten „Update dringend empfohlen: Digitalisierung in der Augenoptik“, „Fast Food- oder Feinkost-Optiker: Sind wir auf dem Weg zum Realisierungsdienstleister der Big Player?“ und „Wer Kunden gewinnen will, muss sie kennen!“. In jedem einzelnen Vortrag entfachte ein reger Informationsaustausch zwischen Augenoptikern, Industrievertretern und den jeweiligen Branchenexperten.

Viele sind sich einig, dass nur eine kontinuierliche Fortbildung es letztlich ermöglicht, sich als Fachmann für gutes Sehen zu positionieren. Wer seine Kunden und deren Ansprüche kennt, kann zudem flexibel auf die Herausforderungen der Digitalisierung reagieren. Diesem Thema widmete sich auch Christian Hustedt von der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) in einem Kurzvortrag, in dem er über die Markt- und Potenzialanalyse in Zusammenarbeit mit dem ZVA berichtete.

Eine neue Runde der Potenzialanalyse startet im Frühjahr 2017, alle Infos dazu unter http://www.zva.de/potenzialanalyse