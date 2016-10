ZVA: Berufsnachwuchs im Wettbewerb

Leistungswettbewerb „Profis leisten was“ (PLW) unter dem Motto „Pokémon Go“.

Vom 18. bis 21. Oktober nahmen die besten Nachwuchs-Augenoptiker aus zwölf Bundesländern am Praktischen Leistungswettbewerb sowie gleichzeitig am Wettbewerb „Die gute Form im Handwerk“ im Bildungs- und Technologiezentrum (BTZ) der Augenoptikerinnung des Landes Brandenburg in Rathenow teil. Erster Bundessieger wurde Patrick Esper aus Rheinland-Pfalz, der sich mit seiner Pokémon-Brillenfassung gleichzeitig den Sieg im Wettbewerb „Die gute Form im Handwerk – Handwerker gestalten“ sichern konnte – in beiden Wettbewerben erreichte er die selten vergebene Bestnote „sehr gut“. Zweite Bundessiegerin wurde Jenny Zemann aus Hamburg, Felix Schiller aus Schleswig Holstein belegte den dritten Platz.

Die Siegerbrille von Patrick Esper wird auch bei der gemeinsamen Abschlussveranstaltung aller Handwerksberufe mit Ehrung der Bundessieger im Messe- und Kongresszentrum Halle Münsterland am 10. Dezember 2016 präsentiert.

ZVA-Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Berufsbildungsausschusses beim ZVA, Rainer Hankiewicz, Jörg Kranz von Fricken, Mitglied des Berufsbildungsausschusses und Johannes Haerkötter, Augenoptikermeister aus Potsdam, führten die Bewertung durch. „Ich bin beeindruckt, wie kreativ und auf welch hohem handwerklichen Niveau die jungen Leute das diesjährige Motto umgesetzt haben,“ so Rainer Hankiewicz. Gunther Schmidt, Obermeister der Augenoptikerinnung Brandenburg und ebenfalls Vorstandsmitglied, sowie Rainer Hankiewicz und Dirk Schäfermeyer vom ZVA kürten die Sieger im Rahmen einer abendlichen Feierstunde.