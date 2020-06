ZVA: Erneute Corona-Umfrage

Umfrage geht in die zweite Runde

Ende März hatte der Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) die Innungsbetriebe erstmals zu ihrer betrieblichen Situation und dem Umgang mit der Corona-Krise befragt. Nun wiederholte der Verband diese Umfrage.

Gemäß der Online-Befragung, die der ZVA vom 28. Mai bis 3. Juni unter allen Innungsbetrieben durchführte, sind mittlerweile 56,3 % der Unternehmen zu ihren normalen Öffnungszeiten zurückgekehrt. Knapp 30 % öffnen verkürzt bei ansonsten normalem Geschäftsbetrieb und 9 % versorgen ihre Kunden ausschließlich nach Termin. Der am häufigsten genannten Grund für eingeschränkte Öffnungszeiten ist die Kurzarbeit der Mitarbeiter, die wiederum in der Gesamtbetrachtung jedoch spürbar zurückgefahren wird: 43 % der Betriebe, die Kurzarbeit eingeführt haben, wollen diese im Juni bereits komplett aufheben.

Auch beim Leistungsangebot ist ein Trend zur Normalisierung zu beobachten. So verzichten beispielsweise nur 3,3 % der Betriebe weiterhin auf die Durchführung von Refraktionsbestimmungen. Die Zurückhaltung bei Kontaktlinsenanpassungen sowie Hausbesuchen hält indes an: Über 60 % der Befragten bieten diese Dienstleistungen nach wie vor nicht an.

Die Versorgung mit Schutzausrüstung hat sich derweil entspannt, nur 4,8 % der Betriebe beklagen hier anhaltende Probleme bei der Beschaffung. Die Hygieneempfehlungen, die der ZVA Mitte März veröffentlichte, kennen 98 % der Befragten. Von den Betrieben, denen die ZVA-Hygieneempfehlungen bekannt sind, wenden sie 90 % an, 9% tun dies bedingt.