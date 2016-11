ZVA: Gleicher Lohn in Ost und West angestrebt

Anpassung der Löhne im Osten Deutschlands mit Wirkung zum 1. Februar 2017 angestrebt

Der ZVA hat auf seiner letzten Vorstandssitzung neue Tarifempfehlungen beschlossen. Ziel ist eine Lohnangleichung zwischen Ost und West durch eine Anhebung der Löhne in den alten Bundesländern um ca. 2 % und in den neuen Bundesländern um ca. 3 %. Alle übrigen Regelungen (40-Stunden-Woche, 30 Werktage Urlaub) sollen übernommen werden. „Der Fachkräftemangel trifft die Betriebe insbesondere in den neuen Bundesländern, so dass gerade hier Bedarf besteht, finanzielle Anreize zu schaffen“, so ZVA-Vizepräsident Dieter Großewinkelmann, der zugleich Vorsitzender der Tarifkommission des Verbandes ist. Die neue Tarifempfehlung gilt für das gesamte Bundesgebiet mit Ausnahme des Bundeslandes Bayern. Dort bestehen separate Tarifverträge.

Das Lohnniveau der neuen Bundesländer wurde zuletzt zum 1. März 2015 von 97 % auf 99 % des Westniveaus angehoben. Die Westlöhne wurden zu diesem Termin unverändert gelassen, um die Betriebe in den neuen Bundesländern nicht zu überfordern. Zum 1. Januar 2016 hatte der ZVA außerdem seine Tarifempfehlungen um pauschal 60 € bei den Gesellenlöhnen und pauschal 70 € bei den Meisterlöhnen erhöht. Mit der erneuten Anhebung wird nun eine vollständige Lohnangleichung Ost/West angestrebt.

Seit dem gekündigten Manteltarifvertrag aus dem Jahr 2001 sowie dem gekündigten Lohn- und Gehaltstarifvertrag aus dem Jahr 2002 hat es keinen Neuabschluss für die Augenoptikbranche mit der Gewerkschaft Verdi gegeben. Deshalb veröffentlicht der ZVA seit einigen Jahren Tarifempfehlungen. 1992 gab es die ersten Lohnvereinbarungen für die neuen Bundesländer in Form des Lohn- und Gehaltstarifvertrags mit der Deutschen AngestelltenGewerkschaft (DAG). Die Löhne im Osten betrugen damals 70 % der Westlöhne.