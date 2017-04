ZVA: Jahrespressekonferenz am 24. April 2017

Branchenzahlen, Onlinehandel und das HHVG

Der Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) stellte zur gestrigen Jahrespressekonferenz die aktuellen Branchenzahlen vor. Als zentrale Themen standen ebenfalls auf der Agenda: ein Gerichtsurteil zum Online-Brillenhandel und die gesetzliche Neuregelung zur Sehhilfenversorgung, die auch nach Inkrafttreten für massive Unklarheiten sorgt. Auch für das vergangene Jahr lässt sich für die augenoptische Branche wieder eine positive Entwicklung konstatieren, wie der angefügte ZVA-Branchenbericht 2016/17 zeigt. So ist der Gesamtumsatz inklusive Online-Handel moderat um 2,1% gestiegen und lag 2016 bei 5,9 Mrd.€. Ohne Online-Handel haben die stationären Fachgeschäfte 5,7 Mrd. € umgesetzt. An der Zusammensetzung der Branche hat sich in den vergangenen Jahren kaum etwas geändert: Auch 2016 wuchsen die großen Filialisten nicht nur in punkto Anzahl der Niederlassungen. Ihr Umsatz stieg zudem um durchschnittlich 3,6%, während die mittelständischen Betriebe ein Umsatzwachstum von durchschnittlich 0,2% verzeichneten. Folglich wiesen die zehn größten Filialbetriebe einen Anteil von 45,1% am Branchenumsatz auf. Insgesamt wurden 12,6 Mio. Korrektionsbrillen verkauft, was einem Wachstum von 1,55 im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Allein der stationäre Handel verkaufte 11,9 Mio. Brillen. Der Online-Handel wuchs zwar weiter, jedoch nur noch um 10% bei Umsatz und Stückzahl verkaufter Brillen und damit deutlich langsamer als in den Vorjahren. Die Brillenoptik bildete nach wie vor den Hauptumsatzträger der stationären Betriebe mit 82,4%.

Gut zehn Prozent entfielen auf Vergrößernde Sehhilfen, Sonnenbrillen ohne Korrektion und sonstige Handelswaren, darunter auch Hörgeräte. 7,4 % des Umsatzes generierte der Verkauf von Kontaktlinsen und Pflegemitteln, insgesamt verzeichnete dieser Bereich einen Rückgang um 3,2% – hier mache sich insbesondere die Konkurrenz durch fachfremde Verkaufskanäle wie Drogeriemärkte bemerkbar, vor allem bei Pflegemitteln oder auch weichen Kontaktlinsen mit kurzen Trageintervallen und in niedrigen Stärken. Der ZVA sieht diese Entwicklung sehr kritisch, da Kontaktlinsen erklärungsbedürftige Produkte sind, deren Anpassung sowie die Beratung zur Handhabung und Pflege in fachlich kompetente Hände gehört.

Dass es Augenoptiker-Qualität nur vom stationären Augenoptiker geben kann, hat auch ein aktuelles Urteil des Bundesgerichtshofes (BGH) unlängst noch einmal bestätigt: Online-Anbietern von Brillen ist es demnach künftig untersagt, für diese mit der Aussage „in Optiker-Qualität“ zu werben. Der ZVA hatte bereits zuvor gerichtlich durchgesetzt, dass Gleitsichtbrillen aus dem Internet mit einem Warnhinweis versehen werden müssen, da sie im Straßenverkehr nur eingeschränkt nutzbar sind.

Ein anderes Thema, das die Branche aktuell bewegt, ist das neue Heil- und Hilfsmittelversorgungsstärkungsgesetz (HHVG). Das am 11. April in Kraft getretene Gesetz sieht vor, dass erwachsene Fehlsichtige mit einer Kurz- oder Weitsichtigkeit von mehr als sechs Dioptrien bzw. einer Hornhautverkrümmung von mehr als vier Dioptrien wieder Brillengläser zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung erhalten. Das neue Gesetz bringt jedoch zahlreiche Unklarheiten zur konkreten Umsetzung mit sich. So bedarf die veraltete Produktgruppe des Hilfsmittelverzeichnisses, in der die Festbeträge für Sehhilfen festgelegt sind, einer dringenden Überarbeitung. Der ZVA bemüht sich daher, zu einer praktikablen Lösung zu finden. Außerdem hat der Verband ein Positionspapier herausgegeben, das sich unter anderem mit der irreführenden Formulierung einer notwendigen (ärztlichen) Verordnung befasst. Dazu ZVA-Präsident Thomas Truckenbrod: „Hiermit würden Berufspraktiken beschnitten, die längst etabliert sind und auch von den Verbrauchern überaus geschätzt werden. Wenn zudem jeder gesetzlich Versicherte, der die Voraussetzungen erfüllt, erst zum Augenarzt muss, um ein Brillenrezept zu erhalten, so führt das zu noch längeren Wartezeiten in den Praxen und höheren Kosten für die Krankenkassen.“ Der ZVA bemängelt aus diesem Grund die Ineffizienz des Gesetzes.