ZVA: „Léon-Hauck-Preis 2016“ verliehen

Rainer Hankiewicz erhält Auszeichnung

Im Rahmen der Obermeistertagung und außerordentlichen Mitgliederversammlung des Zentralverbandes der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) in Mainz am 8. Oktober 2016 bekam Rainer Hankiewicz, Vorsitzender des ZVABerufsbildungsausschusses, den „Léon-Hauck-Preis 2016“ verliehen.

Rainer Hankiewicz bekam die Augenoptik gewissermaßen in die Wiege gelegt: 1959 wurde der elterliche Betrieb gegründet und 1992 von ihm übernommen. Vier Jahre später wurde Hankiewicz bereits in den Vorstand der Innung München/Oberbayern gewählt; seit 1999 ist er zudem Vorstandsmitglied des Landesinnungsverbandes des bayerischen Augenoptikerhandwerks. Dessen Delegiertenversammlung wählte ihn 2007 schließlich einstimmig in das Amt des Landesinnungsmeisters.

Im Vorwort des ZVA-Berufsbildungsberichtes 2015/16 schreibt Hankiewicz, ein Beruf werde „niemals durch Paragraphen mit Leben gefüllt, sondern allein durch seine Akteure“. Auch wenn er seine eigene Person dabei sicher am wenigsten im Sinn hatte, so ist der Münchener doch selbst ein ganz maßgeblicher Akteur bei der Ausgestaltung des augenoptischen Berufsstandes. Für sein großes Engagement als Vorsitzender des ZVA-Berufsbildungsausschusses wurde ihm nun in Mainz der Léon-Hauck-Preis 2016 verliehen.