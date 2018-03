ZVA: Léon-Hauck-Preis verliehen

Georg Pawlowski ausgezeichnet

Georg Pawlowski erhielt am 10. März in Potsdam den Léon-Hauck-Preis 2017 für seine Verdienste um die augenoptische Ausbildung, der er sein ganzes Berufsleben gewidmet hat.

1978 konnte der ZVA Georg Pawlowski als Leiter der Abteilung Aus- und Fortbildung gewinnen. Zehn Jahre später wurde er stellvertretender Geschäftsführer des Verbandes.

Michael Hauck, Sohn des Preisgründers, sagte in seiner Laudatio: „Wenn ich jetzt all das aufzählen würde, was Georg Pawlowski in 40 Jahren für die Ausbildung in unserem Beruf geleistet hat, dann wäre das wohl eine langatmige Aufzählung (…). Er hat jedenfalls deutlich mehr gemacht, als nur seinen Job. Mit Sachverstand und Detailkenntnis, Beharrlichkeit und Geschick, unsere Tradition im Rücken und Visionen vor Augen. Er hat zwei Generationen von Augenoptikern mitgeprägt.“