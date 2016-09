ZVA: Licht- und Sehtest im Oktober 2016

10 Jahre Licht- und Sehtest

Jährlich im Oktober veranstaltet der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) den Licht-Test, gemeinsam mit vielen Partnern. Auch der Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) ist wieder „an Bord“.

„Der Dauerbrenner Licht-Test, wie die Aktion in Deutschland heute heißt, veranlasst bundesweit jährlich viele Millionen Autofahrer, ihre Beleuchtung in einem Kfz-Meisterbetrieb kostenlos überprüfen zu lassen. Termin ist jeweils der Oktober, wenn die frühe Dämmerung, Nebel und rutschige Straßen bestmögliche Sichtverhältnisse erfordern“, erklärt Jürgen Karpinski, Präsident des ZDK.

In Kooperation mit dem ZVA wurde der Aktionsmonat vor zehn Jahren zum Licht- und Sehtest erweitert. So bieten viele Augenoptiker im Oktober kostenlose Sehtests an – bei sich im Geschäft oder vor Ort bei einem Kfz-Betrieb. „Der Licht-Test ist eine gute Gelegenheit, um auf die Bedeutung des Sehvermögens im Straßenverkehr aufmerksam zu machen. Doch Augenoptiker bieten zahlreiche Leistungen über einen Sehtest hinaus: Sie beraten fachmännisch und sorgen für beste Sicht auch bei widrigen Verhältnissen“, sagt ZVA-Präsident Thomas Truckenbrod.

Auch in diesem Jahr hat Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt die Schirmherrschaft für die bundesweite Aktion übernommen. Als weitere Partner der Aktion engagieren sich Skoda, ADAC, Osram, Fuchs Schmierstoffe und AutoBild.