ZVA: Markt- und Potenzialanalyse

Neue Runde startet bald

In diesem Herbst haben Augenoptiker wieder die Möglichkeit, an der Markt- und Potenzialanalyse teilzunehmen, die gemeinsam vom Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) und der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) angeboten wird. Die Betriebe erhalten hierbei konkrete Handlungsempfehlungen, um ihr Potenzial voll auszuschöpfen.

Das gemeinsame Projekt von ZVA und GfK startete 2014, seitdem haben insgesamt 68 augenoptische Betriebe mit 73 Betriebsstätten teilgenommen. Aufgrund der positiven Resonanz geht die Markt- und Potenzialanalyse nun in die vierte Runde. Die Teilnehmer erhalten eine Potenzialanalyse ihres Einzugsgebietes, basierend auf einer Auswertung ihrer Kundendaten durch die GfK (es ist nur die Postanschrift und keine Angabe von Namen erforderlich). Diese Analyse zeigt die bestehende Kundenstruktur im Vergleich zum Betriebsumfeld auf und bildet die Grundlage für konkrete Handlungsempfehlungen.

Ziel der Markt- und Potenzialanalyse ist es, bestehende oder neue Kundengruppen zielgerichtet anzusprechen und zu gewinnen, sich am Markt optimal zu positionieren sowie die eigenen Marketing- und Vertriebsaktivitäten gezielt und ohne Streuverluste zu steuern. Neben der Analyse der Kundenstruktur des Betriebes nach verschiedenen Kriterien werden im Workshop Optimierungsmöglichkeiten aufgezeigt, verschiedene Kundentypen aufgrund von Motivation und Verhaltensmustern vorgestellt sowie Empfehlungen für die Zielgruppenansprache gegeben. In einem telefonischen Einzelgespräch mit der GfK gibt es darüber hinaus Raum für Fragen zur betriebsindividuellen Auswertung und konkrete Tipps für die praktische Umsetzung der Empfehlungen.