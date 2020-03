ZVA: Neue Informationen zu COVID-19

Unsicherheiten bei Augenoptikern bezüglich Betriebsschließungen

Der Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) informiert in einer aktuellen Meldung zum Stand der Corona-Krise. Bei Augenoptikbetrieben herrsche demnach aktuell Unsicherheit, ob sie von Betriebsschließungen betroffen seien. Der ZVA informiere zu diesem und allen anderen für die Augenoptik relevanten Aspekten von Covid-19 auf seiner Website http://www.zva.de

.

Dort heißt es im letzten Update:

Am 16. März 2020 hat die Bundesregierung die Schließung des Einzelhandels verkündet und wie folgt weiter ausgeführt:

„Ausdrücklich NICHT geschlossen wird der Einzelhandel für Lebensmittel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Frisöre, Reinigungen, Waschsalons, der Zeitungsverkauf, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte und der Großhandel. Vielmehr sollten für diese Bereiche die Sonntagsverkaufsverbote bis auf weiteres grundsätzlich ausgesetzt werden. Eine Öffnung dieser genannten Einrichtungen erfolgt unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen. Dienstleister und Handwerker können ihrer Tätigkeit weiterhin nachgehen. Alle Einrichtungen des Gesundheitswesensbleiben unter Beachtung der gestiegenen hygienischen Anforderungen geöffnet.“



Aus der Pressemitteilung kann demnach nicht die Schließung der Augenoptikbetriebe entnommen werden.

Dies ergebe sich daraus, dass entweder die Augenoptikbetriebe zum „Handwerk“ oder zu den „Gesundheitseinrichtungen“ gehören. Beide Kategorien von Einrichtungen sollen von der Schließung nicht betroffen sein. Auch die Frisöre seien von der Schließung des sonstigen Einzelhandels ausgenommen. Auch aus diesem Umstand liege das Verständnis nah, dass Augenoptikbetriebe offenbleiben sollen.



In einzelnen Bundesländern (z.B. Baden-Württemberg und NRW) gebe es Unsicherheiten, ob Augenoptikbetriebe ausnahmslos geschlossen werden müssten. Manche Betriebe seien von der Polizei mit der Forderung aufgesucht worden, das Geschäft sofort zu schließen.



Augenoptikbetrieb von den Schließungen ausdrücklich ausgenommen



Die Rechtslage gebe dies jedoch nicht her. Offensichtlich unterliegen einzelne Behörden bzw. Amtsträger den Irrtum, dass Augenoptikbetriebe dem regulären Einzelhandel zuzuordnen seien. Dies sei jedoch nicht der Fall. Es heißt weiter:

„Die Augenoptik ist ein Gesundheitshandwerk. Und das Handwerk wurde in der „Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Bundesländer angesichts der Corona-Epidemie in Deutschland“ von den Schließungen ausdrücklich ausgenommen. Zudem sind die Augenoptikbetriebe für die Sehversorgung zuständig. Gerade für Personen in systemrelevanten Berufen ist es wichtig, bei Verlust oder Beschädigung der Sehhilfe versorgt zu werden, um weiterhin arbeitsfähig zu sein. Gegenüber staatlichen Stellen sollte so argumentiert werden. Gleiches gilt für Betriebsinhaber, die konkret mit einer Schließung konfrontiert werden.



Wenn dies nicht hilft, muss natürlich einer polizeilichen Anordnung gefolgt werden, auch wenn diese rechtswidrig ist. Dies ergibt sich daraus, dass auch rechtswidrige Verwaltungsakte wirksam und zunächst zu beachten sind.



Abgesehen von dieser rechtlichen Bewertung sind alle Betriebsinhaber angehalten, alle notwendigen Maßnahmen, auch des Betriebsablaufes, in ihren Betrieben zu ergreifen, um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen.“

ZVA um gesicherte Informationen bemüht

Der ZVA sowie die ihm angeschlossenen Landesinnungen und Landesinnungsverbände bemühen sich aktuell mit Hochdruck um gesicherte Informationen zu den Auswirkungen der Corona-Krise auf die Augenoptikbetriebe in Deutschland. Sobald diese verfügbar sind, stellt der Verband sie als Informationsblatt aufbereitet auf der Startseite von http://www.zva.de zur Verfügung.



„Wir bitten vor diesem Hintergrund darum, bis auf Weiteres von individuellen Einzelanfragen per Telefon oder E-Mail abzusehen, die die personellen Kapazitäten erheblich binden und die allgemeine Informationsbereitstellung verlangsamen“, informiert ZVA-Abteilungsleiter Öffentlichkeitsarbeit und Marketing und stellv. Geschäftsführer Lars Wandke in der Mitteilung.

Weiter heißt es: „Die Informationen sind allen Betrieben zugänglich, unabhängig von einer Innungszugehörigkeit. Wir möchten gleichwohl darauf hinweisen, dass es allein die Innungsbetriebe sind, die diese Leistungen mit ihren Beiträgen ermöglichen.“