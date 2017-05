ZVA: Neuer Studiengang eingeweiht

Thomas Truckenbrod trifft Gesundheitsminister Hermann Gröhe

Anlässlich der Einführung des Kooperationsstudiengangs „Bachelor of Science Augenoptik und Optometrie“ empfing das ZVA-Bildungszentrum gemeinsam mit der FH Aachen am 5. Mai den Gesundheitsminister Hermann Gröhe sowie zahlreiche Vertreter des Handwerks, des Zentralverbandes der Augenoptiker und Optometristen (ZVA), der Presse und viele weitere Gäste zu einer Feierstunde. Der neuartige Studiengang gliedert sich in zwei Abschnitte mit jeweils vier Semestern, am Ende des ersten steht die Meisterprüfung, am Ende des zweiten der akademische Abschluss Bachelor of Science.

In seinem Grußwort betonte Minister Gröhe, dass es klug sei, einen solchen Weg der Verschränkung und Vernetzung von Ausbildungsinhalten zu gehen: „Wenn hier die Möglichkeit besteht, mit einem Meisterbrief und einem Bachelorabschluss eine erweiterte Qualifikation zu erreichen, dann ist das eine starke Chance.“ Außerdem sei es gerade mit Hinblick auf die Optometristen interessant, „dass sich in vielen Bereichen des Gesundheitshandwerkes der Weg vollzogen hat von der Reparatur zu Früherkennung und Vorbeugung“, so Gröhe.

Vor dem Hintergrund dieser Worte wollte ZVA-Präsident Thomas Truckenbrod die Gelegenheit nicht ungenutzt lassen, den Gesundheitsminister in seinem Schlusswort offen auf die Probleme und Widersprüchlichkeiten des am 11. April in Kraft getretenen Heil- und Hilfsmittel­versorgungs­stärkungsgesetzes (HHVG) hinzuweisen: „Hier wird uns bei der augenoptischen Versorgung gesetzlich Versicherter unsere Grundkompetenz, nämlich die Feststellung der Fernrefraktion, regelrecht aberkannt. Das weckt nicht nur Zweifel bei meinen Kollegen, sondern vor allem beim Verbraucher, für den sich ein über Jahrzehnte geübtes Verfahren zum Erhalt einer neuen Sehhilfe unnötig verkompliziert.“

Diese klare Positionierung des ZVA-Präsidenten markierte das Ende eines hochkarätig besetzten Veranstaltungstages, der ganz im Zeichen der Aus-, Fort- und Weiterbildung stand.