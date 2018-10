ZVA: Obermeistertagung am 13. Oktober 2018

Im Bann der Krankenkassen

Am 13. Oktober kamen die Delegierten des Zentralverbandes der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) im Rahmen der Sicht.Kontakte ‘18 in Unterschleißheim bei München zur jährlichen Obermeistertagung und außerordentlichen Mitgliederversammlung zusammen. Die Agenda wurde hierbei maßgeblich von außen bestimmt: Mit nur einer Ausnahme waren alle Beiträge des öffentlichen Teils der aktuellen Situation mit den Krankenkassen gewidmet.

Bereits in seinem Bericht zur aktuellen Situation zu Beginn der Obermeistertagung thematisierte ZVA-Präsident Thomas Truckenbrod die zahlreichen Ärgernisse, die den Verband derzeit beschäftigen. Da ist zum einen die Produktgruppe 25 (Sehhilfen) des Hilfsmittelverzeichnisses, die infolge des Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetzes (HHVG) bis Jahresende vom GKV-Spitzenverband aktualisiert werden muss und deren erster Entwurf derzeit fachlich noch viele Fragen aufwirft. Zum anderen schwelt weiter der Konflikt mit der Deutschen Akkreditierungsstelle; im Kern geht es hierbei um die nach Meinung des ZVA vollkommen unverhältnismäßigen Betriebsüberwachungen im Zuge der Präqualifizierung. Und auch bei der Hilfsmittelrichtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses, die aufgrund einer Beanstandung durch das Bundesgesundheitsministeriums in ihrer ersten Fassung letztlich nicht in Kraft treten konnte, droht nach Einschätzung des ZVA-Präsidenten weiterer Streit: „Die Hilfsmittelrichtlinie wird in ihrer nächsten Fassung nicht besser sein als die, die wir schon haben – das hat jetzt schon Methode“, so Truckenbrod, der in Unterschleißheim auch rechtliche Schritte nicht ausschließen wollte.

Das Bild, das daraufhin Jakob Stephan Baschab, Hauptgeschäftsführer der Bundesinnung der Hörakustiker, in seinem Vortrag von der nahen Zukunft zeichnete, bot ebenfalls wenig Anlass zur Hoffnung auf ein baldiges Ende der Probleme, die mit dem HHVG für die Augenoptik einhergingen, für die Hörakustik jedoch ein vertrautes Terrain darstellen.

In ihrem Vortrag lieferten ZVA-Geschäftsführer Dr. Jan Wetzel und Abteilungsleiterin Sigrun Schmitz ein detailliertes Update zum Stand der Dinge bei all den Aspekten: die Hilfsmittelrichtlinie, die Präqualifizierung, das Hilfsmittelverzeichnis und die Produktgruppe 25, die Beratungs- und Dokumentationspflicht der Betriebe und nicht zuletzt die Versorgungsverträge mit den Krankenkassen. Vier Verträge konnten vom ZVA bereits abgeschlossen werden, 77 von 113 Krankenkassen sind einem dieser Verträge beigetreten, woraus sich wiederum Versorgungsregelungen für 56 Prozent aller gesetzlich Versicherten ergeben.

Die Delegierten waren sich am Ende der diesjährigen ZVA-Obermeistertagung jedenfalls einig, dass dies nicht die letzte Sitzung gewesen sein wird, in der über all diese Themen zu sprechen ist. Spätestens wenn der Gemeinsame Bundesausschuss eine neue Hilfsmittelrichtlinie veröffentlicht, sind auch neue Versorgungsverträge mit den Krankenkassen erforderlich. Vieles von dem, was am 13. Oktober in Unterschleißheim präsentiert und diskutiert wurde, wird dann vom ZVA erneut zu verhandeln sein – um die Position der Augenoptiker und Optometristen in Deutschland nachhaltig zu sichern.