ZVA: Opening Eyes Programm

Gute Sicht für Special-Olympics-Athleten

Vom 14. bis 18. Mai engagierten sich bei den Nationalen Spielen für Menschen mit geistiger Behinderung in Kiel zahlreiche ehrenamtliche Helfer für die Augengesundheit der teilnehmenden Sportler. Nach umfangreichen Tests verschiedener Sehfunktionen werden bei Bedarf kostenlos individuelle Brillen für die Special-Olympics-Athleten angefertigt.

Im Rahmen des Opening-Eyes-Programms der Gesundheitsinitiative Healthy Athletes waren auch sieben Studenten der Akademie für Augenoptik Knechtsteden unter der Leitung von Johanne Forkel sowie 18 Studierende der Hochschule München in Begleitung von Prof. Dr. Werner Eisenbarth im Einsatz. Zusammen mit acht Augenärzten des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein unter Leitung von Chefarzt Prof. Dr. Johann Baptist Roider führten die ehrenamtlichen Helfer in dreieinhalb Tagen 722 Augenprüfungen durch. Dabei wurden bei den Athleten neben der Sehschärfe in Ferne und Nähe weitere Sehfunktionen gemessen und 300 kostenlose Korrektionsbrillen sowie 330 Sport-/bzw. Sonnenbrillen angefertigt.

Neben der finanziellen Unterstützung des Zentralverbandes der Augenoptiker und Optometristen (ZVA), des ZVA-Bildungszentrums Knechtsteden sowie der Hochschule München engagierten sich deutsche und internationale Unternehmen mit freiwilligen Helfern vor Ort. So stellte die Firma Oculus spezielle Messgläser für Menschen mit kleinem Kopfumfang zur Verfügung, Haag-Streit hielt ophtalmologische Messgeräte für die AugenScreenings bereit. Mitarbeiter der Firma Essilor gaben die benötigten Brillengläser in Auftrag, während die Firma Safilo die Fassungen lieferte. So konnten die Athleten ihre individuell angefertigten Brillen direkt mit nach Hause nehmen. Auch die Lions Clubs aus Kiel und Umgebung waren täglich mit 20 Helfern vor Ort.

Der Hildesheimer Optometrist Stefan Schwarz und Prof. Dr. Werner Eisenbarth von der Hochschule München als fachliche Leiter des Programms zeigten sich begeistert von der reibungslosen Zusammenarbeit in Kiel: „Wir sind uns absolut einig, dass wir noch nie eine so gute Kooperation zwischen den beteiligten Fachhelfern, Lions und Augenärzten erlebt haben.“