ZVA: Praktischer Wettbewerb des Augenoptiker-Nachwuchses

Die perfekte Schminkbrille als Thema des praktischen Leistungswettbewerb „Profis leisten was“

Am 9. und 10. November stellten sich die besten Nachwuchsaugenoptiker aus zehn teilnehmenden Bundesländern der handwerklich anspruchsvollen Aufgabe, innerhalb von zwölf Stunden eine Schminkbrille zu entwerfen und zu fertigen. Der Praktische Leistungswettbewerb sowie der Wettbewerb „Die gute Form im Handwerk“ wurden in der Fachakademie für Augenoptik in Hankensbüttel ausgetragen.

Elisabeth Schütz aus Thüringen siegte mit knappem Punktevorsprung vor Rebecca Knoop aus Bremen, gefolgt von Julia Kahlcke aus Schleswig-Holstein auf dem dritten Platz. Der Preis für „Die gute Form im Handwerk – Handwerker gestalten“ ging an den einzigen männlichen Teilnehmer, Moussa Mourad aus Baden-Württemberg. Die entworfenen Modelle lagen bei der Wertung so dicht beieinander, dass sich die Jury drei Stunden Zeit nahm, um die Reihenfolge der Siegerbrillen zu ermitteln.

Die Prüfungskommission bestand aus Rainer Hankiewicz, ZVA-Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Berufsbildungsausschusses beim ZVA, Jörg Kranz von Fricken, Mitglied des ZVA-Berufsbildungsausschusses, Stefan Bugdoll, Augenoptikermeister aus Hildesheim und Richard Klatt, ehemaliger Leiter der Fachakademie sowie Vorsitzender des Meisterprüfungsausschusses bei der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade.

Die Siegerbrille von Elisabeth Schütz wird auch am 2. Dezember 2017 in Berlin im Rahmen der Europäischen Woche der Berufsbildung gezeigt. Bei einer Festveranstaltung des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH) werden dort die diesjährigen Bundessieger aller Handwerksberufe sowie die Preisträger im Wettbewerb „Die gute Form im Handwerk“ geehrt.