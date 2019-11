ZVA: Profis leisten was 2019

Nachwuchs-Augenoptiker fertigen Mauerfall-Jubiläumsbrillen

Am 7. und 8. November stellten sich die besten Nachwuchsaugenoptiker aus elf teilnehmenden Bundesländern im Aus- und Weiterbildungszentrum der Augenoptikerinnung Baden-Württemberg in Karlsruhe der Aufgabe, innerhalb von zwölf Stunden eine Brillenfassung zum Thema „30 Jahre Mauerfall“ anzufertigen, die ein fiktiver Kunde zur Abschlussveranstaltung am 9. November vor dem Brandenburger Tor tragen könnte. Neben der kreativen Umsetzung des vorgegebenen Mottos mussten die teilnehmenden Landessieger einheitliche Korrektionswerte berücksichtigen und die Brille anatomisch auf einen Anpasskopf abstimmen. Bei den vorgegebenen Materialien galt es, Metallränder und –bügel mit Kunststoffauflagen für die Nase und einem Zell-Oberbalken zu verbinden.

Lea Mey aus Sachsen-Anhalt überzeugte mit ihrer bunten „Wir sind das Volk“-Brille die Jury und wurde erste Bundessiegerin. Auf dem zweiten Platz landete Nina Zaika aus BadenWürttemberg mit einer Fassung, die stilisiert das Brandenburger Tor und die Zahl „30“ zeigt. Als dritter Bundessieger ging Pascal Brockmann aus Niedersachsen mit seiner „Mauer“-Brille aus dem Wettbewerb hervor. Den Titel für den parallelen Wettbewerb „Die gute Form im Handwerk – Handwerker gestalten“ konnte Leonie Jaworski aus Brandenburg mit nach Hause nehmen, die mit dem Brandenburger Tor und den Jahreszahlen ´89 und ´19 das Jubiläum thematisierte.

Die Jury bestand in diesem Jahr aus Jörg Kranz von Fricken, Mitglied im Berufsbildungsausschuss des Zentralverbandes der Augenoptiker und Optometristen (ZVA), Andrea Pflüger, Augenoptikermeisterin aus Baden-Württemberg und Mitglied der Prüfungskommission, sowie Matthias Müller, Vorstandsmitglied des ZVA und Vorsitzender des Südwestdeutschen Augenoptiker-Verbandes (SWAV).

„Das Motto stellte hohe Anforderungen an die Teilnehmer und die Bewertung fiel der Jury nicht leicht. Dennoch haben die frischgebackenen Gesellen wieder herausragende handwerkliche Arbeiten präsentiert und somit gezeigt, dass auch diese Komponente in unserem Beruf weiterhin eine wichtige Rolle spielt“, fasste Dirk Schäfermeyer, Abteilungsleiter Aus- und Fortbildung beim ZVA, den diesjährigen Wettbewerb zusammen. Die Siegerbrillen von Lea Mey und Leonie Jaworski werden in Form digitaler Sedcards auch am 13. Dezember in Wiesbaden gezeigt.