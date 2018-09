ZVA: Tag des Handwerks

Für diesen Moment geben wir alles

Am 15. September rückt der mittlerweile achte Tag des Handwerks die Bedeutung der Handwerksbranche wieder in den Fokus der Öffentlichkeit. Unter dem Motto „Für diesen Moment geben wir alles!“ geben teilnehmende Betriebe Interessierten mit verschiedenen Aktionen Einblicke in ihre tägliche Arbeit.

Der Tag des Handwerks möchte in der breiten Öffentlichkeit darauf aufmerksam machen, wie vielfältig und zukunftsträchtig das Handwerk mit seinen über 130 Berufen ist – und dass es für beinahe alle Interessen und Fähigkeiten die passende Ausbildung gibt. Darüber hinaus möchte der Aktionstag Gelegenheit bieten, die unterschiedlichen Berufe im Handwerk unverbindlich kennenzulernen und sich über Ein- und Aufstiegsmöglichkeiten zu informieren. Die teilnehmenden Betriebe aus den unterschiedlichsten Handwerksberufen öffnen hierzu ihre Türen, lassen Interessierte hinter die Kulissen blicken, bieten verschiedene Aktionen an oder veranstalten Familienfeste.

Alle wichtigen Informationen zur Teilnahme gibt es unter handwerk.de/infosfuerbetriebe/august-2018/mitmachen-tag-des-handwerks-2018. Betriebe können beispielsweise ihre geplanten Aktionen zum Tag des Handwerks auf einer interaktiven Deutschlandkarte eintragen oder sich Inspiration bei den Eindrücken aus den vergangenen Jahren holen. Unter dem diesjährigen Motto „Für diesen Moment geben wir alles!“ konnten Handwerksbetriebe in den vergangenen Wochen kurze Videos mit ihren persönlichen „Stolzmomenten“ der täglichen Arbeit einsenden. Diese werden in Kürze veröffentlicht. Darüber hinaus stehen auf der Website Motivvorlagen für verschiedene Werbemittel bereit, um zum Beispiel auf Aktionen zum Tag des Handwerks aufmerksam zu machen oder dazu einzuladen.