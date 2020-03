ZVA: Thomas Truckenbrod bleibt Präsident

Delegierte wählen Truckenbrod zum fünften Mal in Folge

Am vergangenen Wochenende kam in Dresden der Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) zu seiner jährlichen Mitgliederversammlung zusammen. Die Delegierten wählten hierbei abermals Thomas Truckenbrod, Inhaber von Augenoptik Truckenbrod in Leipzig, zum Präsidenten des Verbandes.

Bereits im Oktober 2019 feierte Truckenbrod in der Funktion des ZVA-Präsidenten sein zehnjähriges Jubiläum – das in dem Jahr zudem nicht sein einziges bleiben sollte: Fünf Monate zuvor, am 1. Juni 2019, war sein Augenoptikbetrieb in Leipzig am Johannisplatz einhundert Jahre alt geworden.

Thomas Truckenbrod lebt damit täglich das vor, wofür er auch politisch im Verband steht und kämpft, nämlich eine fundierte Sehhilfenversorgung im Interesse der Kunden.

Nicht zufällig fallen mit der Etablierung einer einheitlichen Prüfungsfragendatenbank und der Sicht.Kontakte als jährliche Fortbildungsveranstaltung zwei zentrale qualitätssichernde Maßnahmen in Truckenbrods Amtszeit als ZVA-Präsident.

Bereits zum fünften Mal in Folge schenken die Delegierten des Augenoptikerverbandes dem Leipziger nun ihr Vertrauen und wählten ihn mit 98 Prozent der Stimmen zu ihrem Präsidenten.

Gemeinsam mit den ebenfalls wiedergewählten Vizepräsidenten Christian Müller und Dieter Großewinkelmann wird sich Thomas Truckenbrod damit weiter für die politischen und wirtschaftlichen Belange der deutschen Augenoptiker einsetzen.