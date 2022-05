Alcon: Dozenten Round Table 2022 in München

Veranstaltung für Dozenten und Professoren aus der DACH-Region parallel zur Opti

Alcon lud erneut Dozenten und Professoren mit Schwerpunkt Kontaktlinse aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zu einem Zusammentreffen in München ein. Das Alcon Professional Affairs DACH Team, unter der Leitung von Heike Hädrich, begrüßte die Gäste zu der Abendveranstaltung, die bereits seit vielen Jahren traditionell während der Opti stattfindet.

„Es ist uns sehr wichtig, den Dialog mit den Ausbildungsinstitutionen aufrecht zu erhalten. Man spürt die wiedergewonnene Freude an der Begegnung und so wurden unsere Erwartungen hinsichtlich der Teilnahme klar übertroffen“, so Heike Hädrich, Head Professional Affairs, Alcon DACH.

IACLE und die Natur als Vorbild

Nach einem Update zu den Neuigkeiten des Kontaktlinsenherstellers wurden in einer Videobotschaft von Prof. Phil Morgan von der University Manchester die Mission und die vielfältigen Aktivitäten von IACLE (International Association of Contact Lens Educators) herausgestellt. Diese Vereinigung fokussiert sich bewusst auf die Unterstützung von Lehrenden in der Kontaktlinse und ist in internationalen Programmen engagiert.

Ein weiterer Beitrag von Prof. Dr. Thomas Speck, Universität Freiburg, befasste sich mit dem „Lernen von der Natur für innovative bioinspirierte Produkte“. Neben einem unmittelbaren Bezug zur neu eingeführten Monatskontaktlinse „Total30“, die über eine biomimetische Oberfläche verfügt, wurden zahlreiche Beispiele aus Technik, Medizin und Architektur anschaulich dargestellt, die ebenfalls nach dem Vorbild der Natur umgesetzt wurden.

Mit angeregten Gesprächen in kollegialer Atmosphäre klang der gemeinsame Abend aus.

Quelle: Alcon