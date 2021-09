AOV NRW: Verbandstag Blick•2021 abgesagt

Mitglieder geben den Ausschlag für die schwere Entscheidung

Der AOV NRW hat die schwere Entscheidung getroffen, den Verbandstag Blick•2021 abzusagen.

„Noch im Juni waren wir guter Dinge. Vor dem Hintergrund einer sich abzeichnenden hohen Impfquote und sinkender Infektionswerte waren wir sicher, der Blick•2021 kann in Präsenz stattfinden. Leider müssen wir jetzt, drei Monate später, sagen, dass unsere Zuversicht getrübt ist. Nach wie vor sind Quarantäneanordnungen möglich, die auch bei dem einen oder anderen zur vorübergehenden Betriebsschließung führen könnten. Das lässt viele Mitglieder, mit denen wir aktuell gesprochen haben, eher verhalten bezüglich einer Teilnahme reagieren. Vor diesem Hintergrund zeigt sich dann verständlicherweise auch die Industrie eher zurückhaltend“, erklärt Thomas Heimbach, Vorsitzender Augenoptiker- und Optometristenverband NRW (AOV NRW).

Alternative Ausrichtung des Blick•2021 keine Option

Die aktuelle Entwicklung des Infektionsgeschehens und vor allem die Rückmeldung der Mitglieder aus zahlreichen Gesprächen führten nun in Dortmund letztlich zu einer Neubewertung der Situation, im Rahmen derer auch über alternative Veranstaltungsmodelle beraten wurde. Aber hier ist die Position des AOV NRW klar: „Wir wollen nicht, dass der Blick• zu einer anderen Veranstaltung wird. Wir möchten, dass er das bleibt, was wir alle seit vielen Jahren so schätzen – lebendig. Dafür ist der direkte Kontakt wichtig, die Nähe, der Austausch. Deutlich weniger Teilnehmer, eine stark reduzierte Industrieausstellung, ebenso eine Hybridveranstaltung – das wäre nicht der Blick•. Daher haben wir uns entschieden, den Verbandstag 2021 abzusagen. Wir hoffen auf das Verständnis aller Beteiligten“, kommentiert Thomas Heimbach die Entscheidung.

Seit 40 Jahren ist der Verbandstag der nordrhein-westfälischen Augenoptikerinnungen ein fester Programmpunkt im Veranstaltungskalender der Augenoptiker in NRW, der mit Freude erwartet wird. Der Verbandstag gilt als Kollegen- und Branchentreff – eben Information und Networking im Herzen des Ruhrgebiets. Zuletzt feierte der Augenoptiker- und Optometristenverband NRW 2019 mit gut 500 begeisterten Teilnehmern, sieben Top-Referenten und 20 hochzufriedenen Industriepartnern das 40. Jubiläum des nordrhein-westfälischen Verbandstags.

Vorfreude auf das nächste Jahr

„Der Blick• ist für uns in jedem Jahr das Highlight zum Ende des Jahres. Kollegen kommen zusammen, um sich auszutauschen. Unsere Industriepartner schätzen den Verbandstag, um mit ihren Kunden in direkten Kontakt zu treten, Innovationen zu präsentieren und im schon nahezu familiären Rahmen auch Neukunden zu gewinnen. Und mit unseren Fachvorträgen geben wir immer praxisnahe Impulse – aktuell und relevant. All das – der Austausch, die Information, das Nahbare und Ungezwungene, die angenehme Atmosphäre – macht den Blick• aus, davon lebt dieser Branchentreff“, sagt Heimbach und ergänzt: „Wir sind optimistisch, in 2022 werden wir gemeinsam einen tollen Verbandstag erleben und wir freuen uns schon jetzt auf das Wiedersehen!“