AOV NRW: Verbandstag erstmals im September

Spätsommer statt Herbst für mehr Planungssicherheit

„Der Verbandstag wird kein drittes Mal ausfallen“, so lautet die klare Botschaft des Augenoptiker- und Optometristenverbandes NRW (AOV NRW). Nach Corona-bedingtem Ausfall in den vergangenen zwei Jahren hat der Vorstand entschieden, den Verbandstag Blick• in diesem Jahr zu einem früheren Zeitpunkt als üblich durchzuführen.

„Wir alle – die Kollegen, die Industriepartner, die gesamte Branche – sehnen uns nach ‚echten‘ Veranstaltungen. Digital kann vieles abgefangen werden. Aber der persönliche Austausch eben nicht. Und genau das ist der Kern, der unseren Verbandstag seit Jahren zu dem macht, was er ist!“, so Thomas Heimbach, Vorsitzender des AOV NRW.

Möglicher Corona-Welle im Herbst/Winter entgehen

Die vergangenen Jahre hätten gezeigt, dass gerade die Herbst- und Winterzeit das Pandemiegeschehen wieder verschlimmern kann. Deshalb wurde entschieden, den Verbandstag erstmals nicht im Herbst, sondern schon im Spätsommer stattfinden zu lassen. Neuer Termin ist der 18. September 2022 im Kongresszentrum der Westfalenhallen, Dortmund.

Auch die Industriepartner, die mit ihrer Industrieausstellung ein wichtiger Bestandteil des Verbandstages sind, hätten bereits mehrheitlich den neuen Termin begrüßt und ihre Teilnahme zugesagt, sodass der weiteren Planung nichts mehr im Weg steht.