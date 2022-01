Bausch + Lomb: Börsengang in den USA und Kanada geplant

Ausgliederung des Augenheilkundegeschäfts von Bausch Health wird konkret

In seinem Bestreben, sich in drei börsennotierte Unternehmen aufzuspalten, hat der Mutterkonzern Bausch Health einen Antrag auf einen Börsengang seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft Bausch + Lomb Corporation in den USA und den meisten Teilen Kanadas gestellt.

Das Unternehmen hat eine Registrierungserklärung bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) und einen vorläufigen PREP-Prospekt (Preliminary Base Post-Receipt Pricing Procedure) bei den Wertpapieraufsichtsbehörden aller kanadischen Provinzen und Territorien außer Quebec eingereicht. Die Anzahl der auszugebenden Aktien und die Preisspanne für den Börsengang müssen noch festgelegt werden.

Laut einer Präsentation des Konzerns auf der J.P. Morgan Healthcare-Konferenz Anfang des Monats hat Bausch + Lomb in den letzten zwölf Monaten einen Umsatz von 3,7 Milliarden Dollar erzielt, wobei mehr als die Hälfte des Umsatzes außerhalb der USA erzielt wurde.