Bausch + Lomb: Dry Eye-Workshop

Das Trockene Auge aus Sicht der Praxis

Die Bausch + Lomb Academy of Vision Care bietet eine neue Weiterbildung im Bereich Trockenes Auge an. An drei Terminen im Mai und Juni wird Dry Eye-Experte Urs Businger zu Risikofaktoren und Ursachen des Trockenen Auges berichten. Im Fokus stehen praktisch gut umsetzbare Möglichkeiten zur Ermittlung des Trockenen Auges, vielversprechende Test-Reihenfolgen und zielsichere Hilfe für den Kunden.

Die Seminare finden live und vor Ort in Zürich, Bern und Wien statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Für weitere Informationen und Anmeldung nutzen Sie folgende Links:

Zürich, am 18. Mai 19 Uhr: https://webinars.eu.on24.com/blwissen/Zuerich

Bern, am 25. Mai 19 Uhr: https://webinars.eu.on24.com/blwissen/Bern

Wien, am 1.Juni 19 Uhr: https://webinars.eu.on24.com/blwissen/Wien