Bausch + Lomb: Neue Eintageskontaktlinse vorgestellt

Nachwuchs in der Ultra-Familie

Der Kontaktlinsenhersteller Bausch + Lomb hat u.a. auch im Rahmen eines digitalen Launch-Events die Einführung von „Ultra One Day“ Eintageskontaktlinsen aus Silikon-Hydrogel bekannt gegeben.

Die neue Kontaktlinse vereint neue Feuchtigkeits- und Komforttechnologien mit einem kompletten Linsendesign, um so den Kontaktlinsenträgern von heute eine völlig neue Erfahrung zu bieten. [1]

Die neuen Tageslinsen wurden entwickelt, um die offenen Bedürfnisse von Kontaktlinsenträgern zu erfüllen. Die Ergebnisse einer Studie von 318 Silikon-Hydrogel-Tageslinsenträgern zeigten, dass eine große Chance darin liege, unnötige Kompromisse beim Tragen von Kontaktlinsen zu vermeiden. [2,3]

Unter den Trägern von Silikon-Hydrogel-Tageskontaktlinsen sind demnach:

82% an Kontaktlinsen interessiert, die Trockenheit verhindern oder reduzieren können. [2]

70% müssen sich mit vermindertem Komfort zufriedengeben, um die Kontaktlinsen den ganzen Tag tragen zu können. [2]

74% machen ihren eigenen Lebensstil für Augenprobleme verantwortlich, nicht ihre Kontaktlinsen. [2]

Neue Technologie für mehr Komfort

Die Ultra One Day Kontaktlinsen bestehen aus dem Kontaktlinsenmaterial Kalifilcon A. Die Weiterentwicklung der Technologie der Bausch + Lomb Ultra Monatskontaktlinsen, die Advanced MoistureSeal-Technologie, liefert laut Hersteller eine stark benetzbare Oberfläche und eine hervorragende Atmungsaktivität für ein langes und gesundes Kontaktlinsentragen. [3]

Diese feuchtigkeitsreiche Umgebung ermögliche eine neue „bahnbrechende Technik“, die ComfortFeel-Technologie, die laut Bausch + Lomb den Tragekomfort noch weiter erhöht. Die ComfortFeel-Technologie setzt einzigartige Inhaltsstoffe für Komfort und Augengesundheit frei. Es handelt sich um Befeuchter, Osmoprotektoren und Elektrolyte, die den Tränenfilm schützen, anreichern und stabilisieren. [4]

Beide Technologien arbeiten synergetisch zusammen, um einen „herausragenden Komfort“ für volle 16 Stunden Tragezeit zu bieten und um ein stabiles und gesundes Umfeld auf der Augenoberfläche zu unterstützen. [4]

Zusammen mit einem kompletten Linsendesign mit hoher Sauerstoffdurchlässigkeit, niedrigem Modulus, einfacher Handhabung, UV-Schutz und High Definition Optik erfüllten Bausch + Lomb Ultra One Day die Anforderungen an das heutige Kontaktlinsentragen. [5]

„Bausch + Lomb Ultra One Day setzt neue Maßstäbe in der Kontaktlinsen-Kategorie“, sagt Ralf Felix Gotter, Commercial Director von Bausch + Lomb Vision Care in DACH. „Diese bahnbrechende neue Ein-Tages-Kontaktlinse aus Silikon-Hydrogel ist eine hervorragende Ergänzung unseres innovativen Kontaktlinsenportfolios, welches zeichensetzend ist im Markt.“

Die neuen Tageskontaktlinsen sind ab Ende Januar als 5er, 30er und 90er Boxen erhältlich.

Quelle: Bausch + Lomb

