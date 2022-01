Bollé: Athleten bei den Olympischen Spielen

Wintersportler kurz vor Aufbruch nach China

Fest entschlossen, ihr Land stolz zu vertreten, werden in wenigen Tagen die Wintersportler des Bollé-Teams nach China aufbrechen. Insgesamt 19 Bollé-Athleten, neun Frauen und zehn Männer, aus acht Nationen werden vom 04. bis 20. Februar die französische Marke repräsentieren.

Top-Favoriten wie Alexis Pinturault (Gewinner der großen Kristallkugel 2021), Tessa Worley (Gewinnerin des Riesenslaloms in Kranjska Gora und XX Podiumsplätzen in diesem Winter) sowie Größen wie Loïc Meillard im Ski-Alpin und David Wise in der Half Pipe (3. der X-Games) – alle haben sich bestens vorbereitet, um an die Spitze zu gelangen und so die Bollé-Produkte auf der internationalen Bühne glänzen zu lassen.