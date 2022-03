Bolon Eyewear: Exzentrische Retro-Kollektion

Kampagnen-Shooting auf Bali mit Fernwehpotenzial

Bolon Eyewear präsentiert eine neue Retro-Kollektion mit dem Namen „Retro Eccentric“, die an die sorglose Ära der 70er Jahre erinnern soll, in der die Farbpalette verrückt und lässig war. Die Fotos für die Retro-Kollektion wurden an den sonnenverwöhnten Küsten Balis aufgenommen und lassen die Leichtigkeit und einladende Brise von dort erahnen.

Abgelichtet wurde auf Bali die von den 70er Jahren inspirierte Sonnenbrille Sky, die den klassischen Stil der Pilotenbrillen neu interpretiert, sowie die Korrekturfassung Aby, deren elegantes, klassisches Design vom Vintage-Trend inspiriert wurde.