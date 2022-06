Bolon: Korrekturfassungen für Teenager und schmale Gesichter

Optical Youth Collection

Mode ist keine Frage des Alters – mit diesem Gedanken präsentiert Bolon Eyewear die neue Optical Youth Collection 2022. Das Sortiment aus Acetat- und Titan-Fassungen ist speziell auf 10- bis 16-Jährige sowie auf Erwachsene mit schmalen Gesichtsformen ausgelegt.

Die Brillen wurden laut Bolon mit dem besonderen Fokus auf Komfort und ohne Kompromisse beim Stil gestaltet und sollen mit ihren unterschiedlichen Formen und einer enormen Vielfalt die verschiedensten Lebensgefühle und Fashion-Styles unterstreichen. Nachfolgend stellvertretend zwei Beispiele aus der Kollektion:

Von dezent bis farbenfroh

Die Korrekturfassung Darby strahlt Retro-Vibes aus und bietet sich laut Bolon mit schlichtem Look als Ergänzung jedes Alltagsoutfits an. Die Korrekturfassung ist aus hochwertigem Titan gefertigt, das leicht und dennoch widerstandsfähig sei. Darby ist in Schwarz und Roségold erhältlich.

Das Modell Campbell ist eine transparente, farbenfrohe Fassung speziell für Jugendliche und Kinder mit farblich kontrastierenden Bügeln. Die Fassung besteht aus Memory-Kunstharz TR90 und soll für eine komfortable Passform und hohe Widerstandsfähigkeit sorgen. Sie ist in drei verschiedenen Farben erhältlich.