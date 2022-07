Brillen-Mosqua: Als Wahre-Werte-Optiker ausgezeichnet

Belobigung für außergewöhnliche Leistungen

Das Team von Brillen-Mosqua (Ludwigsburg) darf sich über eine Auszeichnung des Fernsehmoderators Frank Weber (VOX, Hund-Katze-Maus) freuen: Es wurde offiziell als „Wahre-Werte-Optiker 2022/2023“ belobigt. Dieses Gütezeichen bekommen ausschließlich Unternehmen verliehen, die in den drei Kategorien Ökologie, Soziales und Fachkompetenz besondere Leistungen erbringen und sich obendrein einer unangekündigten Überprüfung unterziehen.

„Wir sind total begeistert und freuen uns riesig über die Auszeichnung zum Wahre-Werte-Optiker 2022/2023, liegen uns doch genau die ausgezeichneten Bereiche sehr am Herzen“, erklärt Markus Stammberger, geschäftsführender Gesellschafter von Brillen-Mosqua.

Was sind die drei Kategorien, in denen konkrete Leistungen gefragt sind und die obendrein unangekündigt überprüft werden? 1. Ökologie: das Fachgeschäft hat einen Ökobeauftragten im Team und setzt nachweislich jedes Jahr ein Ökoprojekt um. Zudem muss mindestens eine nachhaltig produzierte Fassungskollektion im Geschäft angeboten werden.

In der zweiten Kategorie Soziales, geht es darum, dass jedes Jahr ein Sozialprojekt im Wert von mindestens 1.000 € unterstützt wird und sich auch das Team jährlich in Sachen Nachhaltigkeit, Soziales oder Teamentwicklung engagiert.

Im dritten Punkt ist Fachkompetenz und Qualität vor Zeitdruck gefragt. Ebenso geht es beispielsweise darum, sich im Bereich Myopie-Prophylaxe zu engagieren.

Quelle: Brillen-Mosqua