Brillen-Profi: Gründerworkshop für junge Fachkräfte

Sicherheit und Selbstvertrauen für die Existenzgründung

Bereits das zweite Jahr in Folge lädt Brillen-Profi zum Gründungsworkshop in seine Zentrale in Kaufbeuren ein. Am 11. und 12.Mai dreht sich wieder alles um die Themen Gründung, Geschäftsübergabe, Personalsuche und Co.

Die Existenzgründer können auf Fachwissen und Erfahrung zurückgreifen: Neben Brillen-Profi-Unternehmensberater Gerd Philipp Ruiner sowie den Nachfolge-Profis Stefan Herburg und Ingo Kemmer von AOS Unternehmensberatung ergänzt erstmals in diesem Jahr auch R+H Vertriebsleiter und Existenzgründungsberater Christian Pflaum die Experten-Runde.

Mehr Details zum Gründerseminar sowie zur Anmeldung gibt es bei Katrin Scherzer (Teamassistenz Brillen-Profi) unter Tel.: 08341 / 9 09 27-22 sowie per E-Mail unter .(Javascript muss aktiviert sein, um diese E-Mail-Adresse zu sehen) .