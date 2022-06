Brillen-Profi: Vorsitz bei INEUROP

Dr. Janika Jürgens übernimmt

Dr. Janika Jürgens von Brillen-Profi ist neue Vorsitzende von INEUROP. Dort haben sich 2016 bedeutende Einkaufs- und Verbundgruppen für unabhängige, traditionelle Augenoptiker sowie Hörakustiker in Europa zusammengeschlossen, mit dem Ziel, neben der internationalen Interessenvertretung auch die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der inhabergeführten Fachgeschäfte zu stärken.

„INEUROP ist ein wertvolles Netzwerk, um sich intensiv miteinander austauschen zu können. Aufgrund der unterschiedlichen Märkte, aber mit ganz ähnlichen Herausforderungen, erhoffen wir uns auch in den nächsten Jahren weiterhin wertvolle Impulse und Synergien, die Brillen-Profi für die Erarbeitung zukünftiger Konzepte und Angebote für seine Mitglieder nutzen will“, erklärt Dr. Janika Jürgens die Bedeutung dieser Mitgliedschaft. Vor allem Herausforderungen wie der Fachkräftemangel, die Digitalisierung, das vermehrte Auftauchen branchenfremder Investoren, die Nachfolgeproblematik im Zuge des demographischen Wandels aber auch die Nachwuchsförderung sowie strategische Fragen der Positionierung sollen in Zukunft stärker im internationalen Kontext angegangen werden.

Von der promovierenden Teilzeitkraft zum Mitglied der Geschäftsleitung

Als neue Vorsitzende von INEUROP stellt sich Dr. Janika Jürgens nun dieser Aufgabe. Bereits seit acht Jahren ist die 33-Jährige Kaufbeurerin fester Bestandteil von Deutschlands größter Verbundgemeinschaft für inhabergeführte Augenoptiker. Angefangen als Teilzeitkraft in der Projektbetreuung, blieb sie auch nach ihrer Promotion an der LMU München 2017 dem Kaufbeurer Unternehmen treu. In den vergangenen fünf Jahren widmete sich Dr. Jürgens mit großem Engagement dem Bereich Projektmanagement & Konzeptentwicklung bei Brillen-Profi. Seit Mai 2022 ist sie nun Mitglied der Geschäftsleitung. Als solches repräsentiert sie nicht nur den Verbund nach außen – sie trägt zudem die Verantwortung für Brillen-Profi im internationalen Kontext bei INEUROP.

Derzeit sind 5 der größten Einkaufs- und Verbundgruppen aus Europa Mitglied bei INEUROP. Neben Brillen-Profi für Deutschland und der Dynoptic aus der Schweiz gehören auch Vertreter aus Frankreich/Belgien, Dänemark, Italien sowie den Niederlanden dazu.

Quelle: Brillen-Profi