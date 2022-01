Coopervision: Kundenzufriedenheitsumfrage

Umfrage auch dieses Mal verbunden mit Spendenaktion

Vom 11. bis 25. Januar 2022 ruft der Kontaktlinsenhersteller Coopervision den augenoptischen Fachhandel unter www.coopervision.de/kontaktlinsenspezialist erneut zur Teilnahme an einer Kundenzufriedenheitsumfrage auf.

Das Unternehmen führt die Befragung, deren Beantwortung laut eigenen Angaben nur wenige Minuten Zeit in Anspruch nimmt, zweimal im Jahr durch. „Die Umfrage dient uns als Stimmungsbarometer für die Zufriedenheit unserer Kunden und Kundinnen. Ihr ehrliches Feedback ist für uns wichtig, um uns, unsere Services und unsere Produkte weiterzuentwickeln“, so der Kommentar von Silke Böhm, Head of Customer Service DACH bei Coopervision.

Um die Bereitschaft zur Teilnahme zu erhöhen, werde Coopervision auch dieses Mal zehn Euro pro Teilnehmer*in an „Handwerk hilft!“, eine Initiative des Zentralverbands des Deutschen Handwerks ZDH, spenden. „Nach der letzten Kundenzufriedenheitsumfrage im September 2021 haben wir 2.500 Euro überweisen können. Daher möchten wir uns auch an dieser Stelle noch mal sehr herzlich für die Teilnahme und das Engagement unserer Partner und Partnerinnen bedanken“, so Böhm.

Quelle: Coopervision