Coopervision: Micro-Website zur Plastikneutralitätsinitiative

Neues Dashboard schafft Transparenz über nachhaltiges Projekt

Am „Earth Day“, der sich immer am 22. April jährt, werden weltweit Maßnahmen vorgestellt, die helfen, Umweltauswirkungen zu reduzieren und ein Bewusstsein für aktuelle Umweltproblematiken zu schaffen. Das Ziel: gemeinsam der Klimakrise entgegenwirken. Auch Coopervision hat den Tag der Erde zum Anlass genommen, ein Tool vorzustellen, das Teil der im März 2021 mit Plastic Bank gestarteten Plastikneutralitätsinitiative des Unternehmens ist. Über den „Impact Calculator“ sind die Auswirkungen der Zusammenarbeit mit dem kanadischen Sozialunternehmen auf die Umwelt ab sofort verfügbar. So erfahren Besucher der Website nicht nur, wie viel Plastik bisher durch die Zusammenarbeit mit Plastic Bank gesammelt wurde, sondern auch in wie vielen Küstengemeinden Sammler davon profitieren konnten.

„Unser Dashboard ist ein unterstützendes Tool im Sinne des Nachhaltigkeitsgedankens. Es schafft mehr Transparenz, denn nun sehen auch unsere Kunden und Kundinnen, dass die Anpassung plastikneutraler Einmalkontaktlinsen von Coopervision einen direkten ökologischen und sozialen Effekt haben: Es gelangt weniger Plastik ins Meer und gleichzeitig werden ärmere Bevölkerungsschichten unterstützt. Das zeigt: Sie können wirklich etwas bewirken. Und die Zahlen verändern sich wöchentlich. Bereits jetzt stehen wir bei über 50 Millionen Plastikflaschen, die seit Beginn der Initiative gesammelt wurden“, freut sich Jérôme Kuzio, Head of Marketing DACH. Und es sollen noch mehr werden, so Kuzio.

Für 2022 geht das Unternehmen von circa 90 Millionen gesammelter Plastikflaschen aus. Die Initiative, die bereits in vielen Ländern aktiv ist, wurde zuletzt auf weitere Länder in Europa und Lateinamerika ausgedehnt und soll demnächst auch in ausgewählten Ländern Asiens eingeführt werden.

Zum Dashboard gelangen Interessierte über den nachfolgenden Link: plastic-neutral.coopervision.com/de