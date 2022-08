Coopervision: Rückzug aus dem Markt für Kontaktlinsenpflegemittel

Entscheidung bestätigt und Gründe genannt

Im Mai kündigte Coopervision seine Absicht an, sich aus dem Kontaktlinsenpflegemittelmarkt zurückzuziehen. Jetzt bestätigte das Unternehmen die Entscheidung. Das Geschäft mit Kontaktlinsenpflegeprodukten (Kontaktlinsenpflegemittel und -behälter) wird zum 31. Oktober 2022 weltweit eingestellt. Dies betrifft sowohl Marken- und Hausmarken- als auch Private-Label-Produkte. Bis dahin erhofft sich Coopervision eine strukturierte und geordnete Abwicklung für alle Partnerbetriebe der Augenoptik, Mitarbeitende und liefernde Unternehmen. Das Kerngeschäft mit weichen Kontaktlinsen ist von der Einstellung nicht betroffen.

„Diese Entscheidung, von der auch weltweit knapp unter 200 Coopervision Mitarbeitende betroffen sind, hat unser Headquarter nach einer sorgfältigen Prüfung des Kontaktlinsenpflegemarktes und unseres konzernweiten Produktportfolios getroffen“, erklärt Johannes Zupfer, General Manager für Deutschland, Österreich und die Schweiz. „Die Übernahme von Sauflon im Jahr 2014 war unser Einstieg in das Geschäft. Im Jahr 2017 haben wir die Marke Synergy vom Markt genommen. Das hat unser Angebot erstmalig beeinträchtigt. Dann ist uns in diesem Jahr durch den freiwilligen Rückruf unseres Hy-Care-Pflegemittels über Nacht unser größter Umsatzblock in diesem Segment weggebrochen. Das Fehlen dieser beiden zentralen Produkte in unserem konzernweiten Kontaktlinsenpflegemittel-Portfolio hat unser Gesamtangebot auf dem Markt der Kontaktlinsenpflegemittel erheblich geschmälert. Dies wirkt sich fundamental auf das Angebot aus, was wir unseren Kundinnen und Kunden langfristig machen können“, so Zupfer.

Von dem Stopp der Produktions- und Vertriebsaktivitäten von Kontaktlinsenpflegemitteln sind laut Coopervision rund 40% aller augenoptischen Partnerbetriebe in der DACH-Region betroffen. Diese wurden über die endgültige Entscheidung im Juli schriftlich informiert. „Wir haben einen umfangreichen Frage-Antwort-Katalog zusammengestellt, um möglichst offen und transparent zu kommunizieren“, heißt es aus Eppertshausen. Dieser könne im Extranet und im Webshop des Unternehmens heruntergeladen werden.

Bestellungen noch bis Mitte Oktober möglich

Bestellungen von vorrätigen Kontaktlinsenpflegemitteln und Kontaktlinsenbehältern sind noch je nach Verfügbarkeit bis zum 15. Oktober möglich. Ende Oktober wird die Produktion dann endgültig eingestellt. „Unsere Produktion läuft derzeit noch auf Hochtouren und wir tun unser Bestes, eine Belieferung noch bis Ende Oktober aufrechtzuerhalten“, sagt Zupfer.

Man sei sich bewusst, dass der Ausstieg aus dem Markt der Kontaktlinsenpflege Auswirkungen auf Kunden sowie die Versorgung von Kontaktlinsenträgern haben wird. Daher habe man frühzeitig kommuniziert, um ihnen die Möglichkeit zu geben, Alternativen zu suchen und zu finden. „Wir haben uns darüber hinaus gegen eine Empfehlung anderer Anbieter für Kontaktlinsenpflegemittel entschieden. Jedes Geschäft hat individuelle Ansprüche und Erwartungshaltungen an seine Lieferbetriebe, was eine valide Empfehlung unmöglich gemacht hätte. Wir glauben fest daran, dass unsere Kundinnen und Kunden am besten entscheiden können, welcher Anbieter für sie in Frage kommt“, so der Geschäftsführer.