Düsseldorf Eyewear: Premiere „Made in Germany“

Neue Randlos-Kollektion wird ausschließlich in Deutschland gefertigt

Im September launcht Düsseldorf Eyewear eine neue randlose Titan-Kollektion unter dem Namen „Loop Invisible“. Die Kollektion umfasst 18 Modelle in aktuellen Farben der Saison mit modernen Glasformen und den patentierten „Wire-Loop“-Brillenbügeln, die für maximale Leichtigkeit und optimalen Tragekomfort sorgen sollen.

Gleichzeitig wird sie auch die erste vollständig in Deutschland gefertigte „Made in Germany“-Kollektion von Düsseldorf Eyewear sein. Von der Kreation über die Produktentwicklung bis hin zur Produktion wird die gesamte Kollektion ausschließlich in Deutschland realisiert. Durch den Schritt hin zu einer Produktion im eigenen Land mit optimierten Prozessen, effizienteren Lieferketten und verkürzten Transportwegen will das Label Energie und Emissionen einsparen und die Umwelt schonen.