EGS-Optik: Diana Mavroudis neue Geschäftsführerin

Nachfolge aus den eigenen Reihen

Diana Mavroudis wurde am 21. März 2022 zur Geschäftsführerin bei der Einkaufs- und Marketinggruppe EGS-Optik GmbH bestellt. Sie ersetzt somit den bisherigen Geschäftsführer Marco Buglowski.

„Frau Mavroudis ist seit über 5 Jahren mit Leib und Seele für die EGS-Optik GmbH tätig“, unterstreicht der geschäftsführende Gesellschafter Ralf Schulte, „das Team und die angeschlossenen Mitgliederbetriebe schätzen sie seit Jahren als kompetente Ansprechpartnerin in so gut wie allen Themenbereichen“, so Schulte weiter.

Die neue Geschäftsführerin begann 2016 als Mitarbeiterin in der Mitgliederentwicklung und unterstützt die Augenoptikfachbetriebe bis heute. Seit Mitte 2017 erweiterte Mavroudis ihr berufliches Portfolio im Unternehmen u.a. rund um Kontaktlinsen sowie ein Eigenlabel im Kontaktlinsen- und Pflegemittelbereich.

2020 übernahm sie zusätzlich die Leitung im kompletten Bereich „Glas“ sowie die Lieferantenkontaktpflege. Darüber hinaus obliegt ihr der Bereich Mitarbeiterentwicklung und -führung erfolgreich bereits seit einigen Jahren, so die Einkaufs- und Marketinggruppe, die sich freut, eine kompetente Geschäftsführerin aus den eigenen Reihen gewonnen zu haben.