Eschenbach Optik: Neue E-Learning-Plattform

„Eschenbach Academy“ für das ganzheitliche Schulungskonzept

Seit mehr als 25 Jahren unterstützt Eschenbach Optik Augenoptiker in der Aus- und Weiterbildung rund um vergrößernde Sehhilfen. Im Sinne eines modernen Blended Learning-Ansatzes, der sich an den individuellen Bedürfnissen der Lernenden orientiert, hat das Nürnberger Unternehmen nun ein neues, ganzheitliches Schulungskonzept kreiert. Dieses vereint die zwei bisherigen Weiterbildungsformate „Inhouse-Schulungen“ und „Tagesseminare“ mit einer neu entwickelten E-Learning- und Wissensplattform unter dem Dach der Eschenbach Academy, die am 1. August gelauncht wurde.

In der digitalen Lernwelt sollen sich Interessierte jederzeit individuell weiterbilden können sowie auf kompakte Branchennews und eine informative Wissensdatenbank zugreifen. Das neue Schulungskonzept gliedert sich in die folgenden drei Lernformate:

Unter Eschenbach Academy Team erhalten Augenoptiker kompakte und interaktive Schulungen mit dem eigenen Team in den eigenen Geschäftsräumen, durchgeführt vom zuständigen Eschenbach Optik-Gebietsleiter.

Mit der Säule Eschenbach Academy Expert bietet das Unternehmen seine ganztägigen und praxisnahen Expert-Trainings an, bei denen die Teilnehmer Produkte näher kennenlernen und wichtiges Hintergrundwissen sowie praktische Tipps für ihren Beratungsalltag erhalten. Geleitet werden diese Trainings, die sich vor allem an Augenoptiker mit Vorkenntnissen richten, von speziell ausgebildeten Referenten.

Die neue E-Learning-Plattform Eschenbach Academy Online eröffnet Lerninteressierten, von Studenten bis zu Augenoptikermeistern, eine digitale Lernwelt mit Online-Trainings zu verschiedenen Fach- und Produktthemen, einer Wissensdatendatenbank sowie kompakten Branchen-News. Darüber hinaus können sich die User online auch zu Expert- und Team-Trainings anmelden.

Blended Learning-Konzept

Die Eschenbach Academy basiert dabei auf dem sogenannten Blended Learning-Konzept, bei dem sich die Präsenz- und Online-Angebote ergänzen, aber auch unabhängig voneinander genutzt werden können. Das soll Augenoptikern ermöglichen, sich individuell je nach Lerntyp, Lerntempo und persönlichem Wissensstand weiterzubilden.

Für eine Registrierung auf www.eschenbach-academy.com sind neben dem Namen und der E-Mail-Adresse noch die Kundennummer sowie die Geschäftspostleitzahl erforderlich. Die personengebundene Registrierung hat laut Eschenbach den Vorteil, dass jeder einzelne Mitarbeitende eines Fachgeschäfts die Möglichkeit habe, individuell zu lernen und den Lernerfolg zu speichern.

„Mit unserem neuen, ganzheitlichen und erweiterten Schulungskonzept können wir jetzt noch gezielter auf die individuellen Weiterbildungsbedürfnisse unserer Kunden eingehen und sie damit bestmöglich in der Beratung und beim Verkauf von vergrößernden Sehhilfen unterstützen“, so Markus Anacker, Leiter Produktmanagement und Marketing des Bereichs Optik bei Eschenbach Optik.