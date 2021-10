Eschenbach Optik: Silmo d’Or 2021 für Mini Eyewear-Fassung

Begehrter Designpreis auf der Fachmesse in Paris verliehen

Eine internationale Jury aus Branchenexperten, Designern und Fachjournalisten unter Vorsitz von Art Director und Bühnenbildner Jean-Christophe Leblanc hat entschieden: der 28. Silmo d'Or in der Kategorie „Korrektionsfassungen – Brands & Labels“ geht an Eschenbach Optik mit Mini Eyewear Modell 743012-60. Die diesjährige Verleihung der Silmo d'Or fand am Samstag, den 25. September 2021 direkt am Messegelände im Parc des Expositions statt.

Designpreis No. 2 für die Mini Eyewear-Fassung

Das Modell konnte in diesem Jahr bereits die renommierte Red Dot-Jury überzeugen und ist nun mit dem Silmo d'Or mit gleich zwei begehrten Designpreisen in 2021 ausgezeichnet. Die Oversized Karree-Form der Siegerbrille aus Azetat mit Nieten-Dekor fällt durch die einzigartige Laminierung an der Front und dem Nylor am unteren Fassungsrand auf. Die Azetatbügel bringen das unverwechselbare Mini-Muster an der Bügeleinlage zum Vorschein und unterstreichen das Statement der Fassung. Das Mini Flügel-Logo ziert auch bei diesem Modell die charakteristischen, handpolierten runden Bügelenden.