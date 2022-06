Essilor: 20 Jahre Haus der Optik Lankwitz

Partner-Augenoptiker feiert rundes Jubiläum in Berliner Kino

Bereits seit 20 Jahren ist das Haus der Optik Lankwitz in Berlin Steglitz zuhause; am 2. Juni feierten Geschäftsführerin Yvonne Schaefers und ihr Team mit vielen Kunden das runde Jubiläum in einem Berliner Kino. Gezeigt wurden dort drei ganz besondere Kurzfilme, die Yvonne Schaefers von Interfilm extra für das Event ausgeliehen hatte.

Zum Beispiel der Film #klangberlin: Der knatternde Trabbi, die brutzelnde Currywurst in Kreuzberg oder das beruhigende Tuckern der Spreedampfer – das Konzerthausorchester Berlin verleiht in diesem Film den einzigartigen Geräuschen der pulsierenden Metropole ganz eigenen Soundtrack. Ein cineastischer Augen- und Ohrenschmaus.

Begeistert zeigten sich die Kunden auch über die beiden weiteren Filme des Abends: „97%“, der das Sprichwort „hinter seinem Glück hinterherrennen” wörtlich nimmt sowie die 23-minütige Tragikomödie „Entschuldigung ich suche den Tischtennisraum und meine Freundin“.

„Alle drei Filme sind wirklich kongenial inszeniert und waren jeder auf seine ganz besondere Weise faszinierend“, so Frank Walenda von Essilor, der ebenfalls unter den Gästen war. „Yvonne Schaefers hat mit dieser Filmauswahl und dem gesamten Abend einen tollen Wohlfühl-Event inszeniert. Das spiegelt auch die große Kundennähe wider, die das gesamte Team auszeichnet.“

Gut sehen und gut aussehen

Zu dem sympathischen Team zählen neben der staatlich geprüften Augenoptikerin und Augenoptikmeisterin Yvonne Schaefers bereits seit 2006 der Augenoptikermeister Andreas Gebauer sowie Julia Kricke, die nach ihrer Ausbildung im Haus der Optik dort jetzt als Gesellin arbeitet, und der Augenoptikergeselle Mathias Malaskiewicz. Die Devise ihrer erfolgreichen Arbeit lautet: „Nicht nur gut sehen, sondern auch gut aussehen“.

Kompetente und ehrliche Beratung sowie präzise Messungen mit modernster Technik sind für die Essilor Partneroptiker ebenso selbstverständlich wie unglaubliche Freundlichkeit und hohes Engagement für das Wohl ihrer Kunden. Mit diesem Jubiläums-Event hat das Team ein großes Ausrufezeichen dahinter gesetzt.

Quelle: Essilor