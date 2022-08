Essilor: Neue Kampagne zu Varilux-Gleitsichtgläsern

Konsumentenzufriedenheit als Kernbotschaft

Eine Studie zu seinen Varilux-Gleitsichtgläsern rückt Essilor in den Fokus einer umfassenden Kampagne, mit der sich das Unternehmen im 2. Halbjahr 2022 an Augenoptiker wendet. Zwei Wochen lang wurden hierfür Konsumenten mit den Brillengläsern ausgestattet, mit dem Ergebnis: Egal, ob es sich um erfahrene oder neue Gleitsichtträger handelte, neun von zehn Probanden waren überzeugt und möchten die Gleitsichtgläser wieder tragen.

Zahlreiche Online-Maßnahmen und POS-Materialien, die die Kernbotschaft „9 von 10“ verwenden, sollen nun die Präsenz der Marke deutlich erhöhen. Um ihre Beratungskompetenz zu steigern und sich als lokaler Experte für die Gleitsichtgläser zu positionieren, können Partneroptiker und ihre Teams Informationen und Schulungsangebote auf den Lernplattformen des Unternehmens abrufen. Zusätzlich bietet Essilor den Besuch des neuen Showrooms im Werk in Braunschweig an. Nach individueller Terminvereinbarung sollen Augenoptiker dort praxisnah erfahren, wie sie die Welt von Varilux in ihren Geschäften optimal erlebbar machen können.

Quelle: Essilor