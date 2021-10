Essilor: Neues Brillenglas für Kinderaugen

Erweiterung des Einstärken-Segments

Mit „Eyezen Kids“ bringt Essilor ein speziell für Kinderaugen optimiertes Einstärken-Brillenglas auf den Markt. Das mit der Eyezen Dualoptim Kids Technologie ausgestattete Brillenglas berücksichtigt die einzigartige Morphologie von Kindern, ihre Objektabstände und ihre Blickrichtungen.

Die neue Alternative im Einstärken-Segment soll Augenoptikern neue Potenziale bieten, ihre jüngeren Kunden an sich zu binden und ihnen einen früheren Einstieg in die Premium-Kategorie zu ermöglichen, indem frühzeitig das Bewusstsein für optimal auf den jeweiligen Sehbedarf abgestimmte Brillengläser geschaffen wird.

Für Essilor-Partneroptiker in Deutschland und Österreich ist das neue Brillenglas seit Mitte Oktober bestellbar.