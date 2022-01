EssilorLuxottica: Geschäfte in Benelux veräußert

MPG übernimmt 177 Filialen in den Niederlanden und Belgien

EssilorLuxottica und GrandVision haben eine Vereinbarung mit ORIG BENE, einem Mitglied von MPG Austria, über den Verkauf von Geschäften in den Niederlanden und Belgien getroffen. Die Vereinbarung sieht vor, dass ORIG/MPG 142 EyeWish-Geschäfte in den Niederlanden und 35 GrandOptical-Geschäfte in Belgien erwirbt.

Die Veräußerung der Geschäfte folgt aus den Verpflichtungen, die mit der Europäischen Kommission am 23. März 2021 im Rahmen der Übernahme von GrandVision durch EssilorLuxottica vereinbart wurden. Der Abschluss der Transaktion unterliegt noch der Zustimmung der Europäischen Kommission im Rahmen des Verfahrens der Verpflichtungszusagen und wird für das erste Quartal 2022 erwartet.