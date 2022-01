EssilorLuxottica: Neues Mitglied im Verwaltungsrat

Virginie Mercier Pitre ersetzt Juliette Favre

Der Verwaltungsrat von EssilorLuxottica hat in seiner gestrigen Sitzung Virginie Mercier Pitre als neues Mitglied berufen. Dieser Schritt erfolgt im Anschluss an ihre kürzliche Ernennung zur neuen Präsidentin der Valoptec Association, der unabhängigen Vereinigung der Mitarbeiteraktionäre von EssilorLuxottica. Ihre Ernennung zum Mitglied des Verwaltungsrats wird den Aktionären auf der nächsten Hauptversammlung von EssilorLuxottica am 25. Mai 2022 zur Bestätigung vorgelegt. Mit ihrem Eintritt in den Verwaltungsrat wird Mercier Pitre auch Mitglied des CSR-Ausschusses sein.

Virginie Mercier Pitre ist derzeit VP Commercial Europe bei Essilor. Sie wurde vom Valoptec-Vorstand zur neuen Präsidentin des Verbandes am 15. Dezember 2021 ernannt. Im Verwaltungsrat ersetzt sie Juliette Favre, die von 2015 bis 2021 Präsidentin der Valoptec Association war und drei Amtszeiten im Valoptec-Verwaltungsrat absolviert hat, was der Satzung der Vereinigung entspricht. Der Verwaltungsrat von EssilorLuxottica dankt Juliette Favre für ihre bedeutenden Beiträge in den vergangenen sechs Jahren und wünscht ihr für ihre weitere Karriere im Unternehmen alles Gute.