Etnia Barcelona wird zu Etnia Eyewear Culture Group

Drei neue Marken zur Konsolidierung

Etnia Barcelona hat die Einführung der Etnia Eyewear Culture Group angekündigt, die drei neue unabhängige Brillenmarken umfasst, um das Portfolio von Etnia zu erweitern. Das 2001 von David Pellicer gegründete Unternehmen mit Sitz in Barcelona möchte mit diesem Schritt verschiedene Marktsegmente und neue Verbrauchertrends ansprechen.

David Pellicer kommentiert: „Wir haben es so weit gebracht, indem wir unseren Kunden aus der Optikbranche zugehört und die Regeln des Marktes hinterfragt haben. Wir begannen als vier verrückte Menschen, die sich für Brillen begeistern, und jetzt sind wir mehr als 600. Wir wollen den Brillenmarkt an seine Grenzen bringen – die Welt verändert sich schnell und die Verbraucher verlangen nach Marken mit Sinn und neuen Produkten mit Werten. Die Schaffung der neuen Marken entspricht unserer heutigen Weltsicht.“

Die 3 neuen Marken der Etnia Eyewear Culture Group

„Allpoets“; eine moderne Kollektion von ISCC zertifizierten Bio-Brillen aus CRT-Acetat (Carbon Renewed Technology), entwickelt von den Partnern Mazzucchelli und Eastman. Die Kollektion bietet minimalistische Basics und Premiumqualität mit einer nachhaltigen Marken-DNA und einem klaren Statement. Allpoets zielt darauf ab, dem Makrotrend zu verantwortungsvollen, nachhaltigen Produkten gerecht zu werden.

„The Readers“ wird angekündigt als „eine bahnbrechende Marke im Segment der vormontierten Brillen“ mit „Bold Vintage“-inspirierten Rahmen aus biologisch abbaubarem eingespritztem Acetat und Visottica Comotec-Komponenten. Diese Marke für Lesebrillen bietet Modelle mit Blaulicht-, Alterssichtigkeits- und Sonnenbrillengläsern mit einer Marken-DNA, die zu 100% auf die Liebhaber des Lesens in allen Lesemedien und Situationen ausgerichtet ist.

Die Übernahme von „Lool“ durch Etnia Barcelona wurde im Oktober 2021 angekündigt. Eine ultraleichte technische Brille mit einem Gewicht von nur 4 Gramm, einem patentierten Scharniersystem und einem Rahmen ohne Schrauben – eine Technologie, die die Montage und Demontage an den optischen Punkten erleichtert. Des Weiteren hat die Marke zwei Patente in der Entwicklung, um das Segment der leichten Brillen und die nachhaltige Produktion zu revolutionieren.

20 Jahre Etnia Barcelona

Die Muttermarke Etnia Barcelona feiert dieses Jahr ihr 20-jähriges Bestehen mit der Einführung der Heritage XX Anniversary Capsule Collection. Die Wachstumspläne der Gruppe werden von einer umfangreichen Investition in Höhe von 15 Millionen Euro begleitet, um die Produktionskapazität der Fabrik zu erhöhen, den Hauptsitz in Barcelona umzugestalten und ein neues Managementsystem einzuführen. Des Weiteren hat die Gruppe ihr Team verstärkt und investiert weiterhin in Talente, um dieses Wachstum zu ermöglichen.

Etnia Barcelona schließt das Jahr 2021 mit einem Geschäftswachstum von 16% im Vergleich zu 2019 und 30% im Vergleich zu 2020 ab.