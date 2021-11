Eye Respect: Brillen lizenziert vom Fürstentum Monaco

Exklusive Sonnenbrillen-Kollektion

In einer einzigartigen Zusammenarbeit zwischen einem Brillenhersteller und dem Fürstentum Monaco, die in den letzten zwei Jahren entwickelt wurde, präsentiert Eye Respect stolz die Sonnenbrillen-Kollektion „Monaco by Eye Respect“ für Frühjahr/Sommer 2022.

Mit den offiziellen Logos und Farben Monacos soll die Linie eine Hommage sein an das außergewöhnliche Erbe dieser bezaubernden Weltkulturerbestätte und ihrem schicken und farbenfrohen Lebensstil.

„Unser Standort in Monaco versetzt uns in eine unglaublich einzigartige Position, in der wir die Werte, die Kultur und die Lebendigkeit widerspiegeln und die ständige Entwicklung dieses charmanten und einzigartigen Ortes würdigen können“, erklärt Didier Coton, Vorsitzender von The GLBL Eyewear Group, zu der die Marke Eye Respect gehört.