Fielmann AG: 2022 beginnt knapp 10% über dem Vorjahr

Die endgültigen Geschäftszahlen für 2021 + Ausblick auf 2022

Für das abgelaufene Geschäftsjahr bestätigt die Fielmann-Gruppe mit 1,94 Milliarden € den höchsten Außenumsatz ihrer Geschichte und liegt damit dem Vorstand zufolge auf dem Wachstumspfad der Vision 2025. Auch im ersten Quartal 2022 habe sich das Geschäftsmodell des Unternehmens als resilient erwiesen: Der Außenumsatz wuchs um +8,9% gegenüber dem ersten Quartal 2021 und um +10,7% gegenüber dem Vorkrisenniveau (2019).

Rekordumsatz im Geschäftsjahr 2021

2021 erreichte die Fielmann-Gruppe einen Außenumsatz inklusive Mehrwertsteuer und Bestandsveränderungen von 1,94 Milliarden €, eine Steigerung von +18,9% zum Vorjahr und rund +10% zum Vorkrisenniveau 2019. Der Konzernumsatz wuchs um 17,4% auf rund 1,68 Milliarden €.

Weiterhin seien vergangenes Jahr erhebliche Fortschritte bei der digitalen Transformation des Familienunternehmens gemacht worden, indem die Omnichannel-Plattform in Polen und Tschechien ausgerollt und eine eigene E-Commerce-Lösung für Korrektionsbrillen in Deutschland eingeführt wurde. Europaweit seien mehr als 1 Million Pakete an Kunden ausgeliefert worden (>30% Steigerung zu 2021), die Omnichannel-Dienste verzeichneten 22 Millionen Nutzer (>15% Steigerung zu 2021).

Auch die Internationalisierung schreitet voran: 2021 habe die Fielmann-Gruppe ihre Position in allen wichtigen Märkten gefestigt. In Italien, Polen, Spanien und Tschechien wurden die Marktanteile deutlich ausgebaut. Die internationalen Märkte entwickelten sich weiterhin überdurchschnittlich, erzielten einen Umsatz von 455 Millionen €, ein Plus von 53,2% gegenüber dem Vorjahr (297 Millionen €). Der Auslandsanteil am Konzernumsatz stieg von 21% im Jahr 2019 auf 27% im Jahr 2021.

Wie im Februar berichtet, wurde das Ergebnis des abgelaufenen Geschäftsjahrs durch die Wachstumsstrategie sowie durch Einmaleffekte belastet. Dennoch stieg der Gewinn vor Steuern (EBT) 2021 um +19,5% auf 210 Millionen € und der Gewinn nach Steuern erreichte 145 Millionen € (+19,7%).

Jahresbeginn 2022 und Ausblick

Trotz der anhaltenden Pandemie und des Kriegsausbruchs in der Ukraine konnte die Fielmann-Gruppe ihren Umsatz im ersten Quartal 2022 über dem Vorjahresquartal und auch über dem Vorkrisenniveau steigern. Der Außenumsatz inklusive Mehrwertsteuer und Bestandsveränderungen stieg um 8,9% auf 484 Millionen €. Der Konzernumsatz wuchs um 8,5% auf rund 414 Millionen €. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) stieg überproportional um 18,8% auf 49,6 Millionen € und das Ergebnis nach Steuern um 18,7% auf 34,2 Millionen €.

Marc Fielmann, CEO der Fielmann-Gruppe, erläutert: „In einem herausfordernden Umfeld belegen die Ergebnisse des Q1/2022 die Resilienz unseres Geschäftsmodells. Unserer Vision 2025 folgend, haben wir bei der Digitalisierung und Internationalisierung unseres Familienunternehmens erhebliche Fortschritte erzielt. In unsicheren Zeiten kaufen die Menschen bei Unternehmen, die einen herausragenden Service und garantierte Qualität zu besten Preisen bieten – in der Augenoptik ist das die Fielmann-Gruppe.“

Im Jahr 2022 will man 100 Millionen Euro investieren und erwartet für das Gesamtjahr ein starkes Wachstum. Die Prognose eines Umsatzwachstums von bis zu 10% und einer spürbaren Margenverbesserung steht jedoch unter dem Vorbehalt, dass weder Einschränkungen durch die Coronavirus-Pandemie noch langwierige Kriegsfolgen das Geschäft außerhalb der Ukraine wesentlich beeinträchtigen.