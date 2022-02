Fielmann Akademie: 53. Augenoptisches Kolloquium

Mutter und Kind – Sehen in der Schwangerschaft und nach der Geburt

Das 53. Fielmann Akademie Kolloquium findet am Mittwoch, 2. März 2022 von 18:30 bis 20:30 Uhr als Web-Seminar statt und richtet einen direkten Blick auf das Thema Sehen in der Schwangerschaft und nach der Geburt. Auch dieses Mal haben die Organisatoren Spezialisten unterschiedlicher Disziplinen zusammengeführt, um den interdisziplinären Austausch, insbesondere zwischen Augenoptikern und Augenärzten, zu ermöglichen.

Programm

18:30 Uhr: Eröffnung des Kolloquiums

Prof. Dr. med. Dipl.-Ing. (FH) Hans-Jürgen Grein, Leiter Wissenschaft der Fielman Akademie Schloss Plön/Technische Hochschule Lübeck

18:40 Uhr: Alles wird anders – Veränderungen im Körper während der Schwangerschaft

Dr. med. Michael Gembicki, Leitender Oberarzt Geburtshilfe, Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck

19:00 Uhr: Wechselwirkungen beachten - Sehen in der Schwangerschaft

Prof. Dr. med. Rafael Grajewski, Oberarzt am Zentrum für Augenheilkunde, Uniklinik Köln

19:20 Uhr: Entscheidende Monate - Sehen bei Neugeborenen

Dr. med. Santa Heede, zentrumsehstärke Hamburg

19:40 Uhr: Brille und Kontaktlinse - Optometrische Aspekte bei der Versorgung von Mutter und Kind

Sylvia Wulf, Diplom AO (FH), MSc, Dozentin an der Fielmann Akademie Schloss Plön

20:00 Uhr: Abschlussdiskussion

Teilnehmer am 53. Fielmann Akademie Kolloquium können im Anschluss an die Vorträge ihre Fragen an die Referenten stellen. Die Teilnahme am Web-Seminar via ZOOM ist kostenfrei. Die Anmeldung erfolgt über diesen Link.