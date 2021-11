Fielmann: Zweistelliges Umsatzwachstum im 3. Quartal

Zwischenmitteilung zum 30. September 2021

Die Fielmann-Gruppe blickt auf eine anhaltende wirtschaftliche Erholung in den ersten neun Monaten 2021 zurück. Laut einer Mitteilung des Konzerns erhöhte sich der Umsatz in den ersten neun Monaten um fast 22% gegenüber 2020 und um 8% gegenüber 2019.

In den internationalen Märkten konnte die Fielmann-Gruppe deutlich zulegen: Die außerhalb Deutschlands erzielten Konzernumsätze summierten sich in den ersten neun Monaten des Jahres 2021 auf 338 Millionen €, ein Anstieg von 39% gegenüber dem Vergleichszeitraum 2019. Der Umsatzanteil der internationalen Märkte stieg von 21% im Jahr 2019 auf 27% im Jahr 2021.

Wachstum in allen relevanten Märkten

In den ersten drei Quartalen 2021 stieg der Außenumsatz um fast 22% auf 1,45 Milliarden € (Vorjahr: 1,19 Milliarden €) und der Konzernumsatz um 21% auf 1,25 Milliarden € (Vorjahr: 1,03 Milliarden €). Getrieben wurde diese Entwicklung durch zweistellige Wachstumsraten in allen relevanten Märkten.

Der Gewinn vor Steuern stieg um 52% auf 181,3 Millionen € (Vorjahr: 118,9 Millionen €), der Gewinn nach Steuern erreichte 121,9 Millionen € (Vorjahr: 81,9 Millionen €). Das Ergebnis je Aktie (EPS) erhöhte sich um rund 47% auf 1,38 € (Vorjahr: 0,94 €).

Auf das dritte Quartal entfiel ein Außenumsatz von 531,6 Millionen € (+10%, Vorjahr: 481,6 Millionen €) sowie ein Konzernumsatz von 460,8 Millionen € (+10%, Vorjahr: 421,0 Millionen €). Der Quartalsumsatz in Deutschland übertraf den Vorjahreswert und lag zugleich deutlich über dem Volumen aus 2019. Die Schweiz und Österreich erreichten das Vorkrisenniveau, verzeichneten jedoch nur geringe Abweichungen vom Vergleichswert 2020. Die übrigen internationalen Märkte Fielmanns wuchsen im dritten Quartal auf vergleichbarer Basis um rund 20%, während Spanien zusätzliches Wachstum beisteuerte.

Im dritten Quartal lag der Gewinn vor Steuern bei 85,4 Millionen €, ein Anstieg von 5% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Nach Steuern verblieb ein Gewinn von 57,4 Millionen €, das waren 2 % mehr als im dritten Quartal 2020.

Vision 2025 treibt Wachstum an

„Unsere positive Entwicklung ist das Ergebnis kontinuierlicher Investitionen in die Digitalisierung und Internationalisierung unserer Unternehmensgruppe im Rahmen der Vision 2025“, sagt Marc Fielmann, Vorstandsvorsitzender der Fielmann-Gruppe. „2021 hat die Fielmann-Gruppe einen weiteren neuen Markt erschlossen und digitale Vertriebskanäle in mehreren Ländern gestartet. Bis Jahresende werden wir 46 zusätzliche Niederlassungen eröffnet haben. Umfangreiche Investitionen in unsere Omnichannel-Strategie, unsere internationale Expansion und wachsende Produktkategorien wie Hörgeräte schaffen auch für die nächsten Jahre eine starke Basis für organisches Wachstum.“

Ausblick: Ziele für das Gesamtjahr bestätigt

Ausgehend von der sichtbaren Erholung in den ersten drei Quartalen 2021 bestätigt der Vorstand der Fielmann-Gruppe seine Prognose: Für das Gesamtjahr wird weiterhin ein Außenumsatz von mehr als 1,9 Milliarden € (Vorjahr: 1,6 Milliarden €) erwartet, ein Konzernumsatz von rund 1,7 Milliarden € (Vorjahr: 1,4 Milliarden €) und ein Gewinn vor Steuern von mehr als 200 Millionen € (Vorjahr: 175,5 Millionen €).

Für das Jahr 2022 rechnet Fielmann mit zweistelligen Wachstumsraten sowohl im Außenumsatz als auch im Konzernumsatz. Mit seinem Omnichannel-Geschäft und der Ausweitung seines internationalen Niederlassungsnetzes werde man mindestens einen weiteren neuen Markt erschließen.