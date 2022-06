Haag-Streit: 4. Spaltlampen-Bildgebungswettbewerb

Fähigkeiten im Umgang mit der Spaltlampe unter Beweis stellen

Haag-Streit UK hat den Start des 4. Haag-Streit Spaltlampen-Bildgebungswettbewerbs („Slit Lamp Imaging Competition 2022“) bekanntgegeben.

Nach sehr erfolgreichen Wettbewerben in den Jahren 2019, 2020 und 2021 bietet der Spaltlampen-Bildgebungswettbewerb 2022 Augenoptikern/Optometristen, Orthoptisten und Augenärzten auf der ganzen Welt die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten in der Spaltlampen-Bildgebung zu präsentieren. Zu den Bewertungskriterien gehören die Bildqualität, die technische Ausführung und das Interesse an Krankheiten.

Die ersten drei Plätze lohnen sich

Der Gewinner des Wettbewerbs erhält die Trophäe „Slit Lamp Imaging Competition 2022“, wird in einer ophthalmologischen Fachzeitschrift vorgestellt und erhält ein Sony Alpha 7 IV Kit (28-70 mm, 33 Mpx, Vollformat). Der zweite Platz erhält ein Nikon Z fc Double Zoom Kit (16-50 mm, 20,90 Mpx, APS-C/DX) und der dritte Platz einen Peak Design Everyday Backpack (20L).

Der Wettbewerb läuft noch bis zum 12. August 2022. Bewerber sollten ihre Bilder an .(Javascript muss aktiviert sein, um diese E-Mail-Adresse zu sehen) senden. Die Teilnahmebedingungen und das Reglement sind hier zu finden: www.haag-streit.com/imaging-competition.