Hochschule Aalen: Alumni-Event in Benediktbeuern

Oktoberfest und internationales Rednerprogramm

Am 2. und 3. Juli 2022 referieren weltweit anerkannte Experten für Optometrie im bayrischen Benediktbeuern auf der Alumnifeier der Hochschule Aalen. So wird die im Aalener Masterstudiengang engagierte und beliebte Professorin Bina Patel (New England College of Optometry, Boston) einen Vortrag über die periphere Netzhautdegeneration halten. Prof. Graham Erickson vom College of Optometry/Pacific University, Oregon teilt die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Strabismus vor.

Für die Aalener ist es zudem eine ganz besondere Ehre, dass auch Prof. Dr. Frank Schaeffel von der Universität Tübingen der Einladung des Vorsitzenden des Alumni-Vereins, Georg Scheuerer, folgt.

„Der Alumniverein Aalen Friends of Optometry e.V. hat sich mit seinem Weiterbildungsprogramm anlässlich der 20-Jahr-Feier des berufsbegleitenden Masterstudiengangs M.Sc. Vision Science and Business (Optometry) selbst übertroffen,“ teilt Prof. Dr. Anna Nagl von der HS Aalen mit und fügt hinzu: „Am Samstagabend findet – organisiert von Absolventen für Absolventen – wenn schon dank des unglaublichen Engagements von Prof. Dr. h.c. Dietmar Kümmel im Kloster Benediktbeuern in Bayern gefeiert wird, ein ‚Oktoberfest‘ statt, an dem sicherlich aber nicht nur auch die US-amerikanischen Gäste sehr viel Freude haben werden.“

Weitere Informationen zum zweitätigen Programm und Anmeldung unter: www.optometry-friends.com/alumni-meeting-2022