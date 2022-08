Hochschule Aalen: Start ins neue Optometrie-Studienjahr

Für 15 Masterstudierende aus sieben Ländern

Ende Juli startete der Masterstudiengang Vision Science and Business (Optometry) zum 21. Mal an der Hochschule Aalen in ein neues Studienjahr. Prof. Dr. Anna Nagl freute sich, die neuen Studierenden begrüßen zu dürfen und betonte noch einmal die internationale und vor allen Dingen fachlich kompetente Ausrichtung dieses berufsbegleitenden Optometrie-Studiums an der Hochschule Aalen.

Klein, aber fein und vor allem international

Aus Deutschland, der Schweiz, Nepal, Indien, Kroatien, Slowenien und Palästina kommen die Studierenden dieses Jahr. Okuläre Anatomie, die gemeinsame Erarbeitung klinischer Fallstudien sowie eine tiefgehende Einführung in Auffälligkeiten und Erkrankungen des vorderen wie auch des hinteren Augenabschnittes standen im Fokus der ersten Präsenzphase dieses berufsbegleitenden Masterstudiengangs.

Prof. Bina Patel sowie Dr. Kathleen Krenzer vom New England College of Optometry in den USA waren hierzu extra aus Boston angereist, um ihre über viele Jahre in Theorie und Praxis erarbeiteten Kompetenzen in den Vorlesungen und Praktika zu vermitteln.

Nach den ersten sechs Tagen Präsenz waren sich alle Studierenden einig, dass es die Zeit und Mühe wert war und man sich in diesem auf zwei Jahre ausgelegten Studium darauf freue, sich nach der Sommerpause im September zum nächsten Modul online und danach im Oktober wieder vor Ort zu sehen.

Nun heißt es aber erstmal, das umfangreich vermittelte Wissen und die Fertigkeiten mit nach Hause zu nehmen und umzusetzen und sich auf die erste Prüfung Anfang September vorzubereiten.

Quelle: Hochschule Aalen